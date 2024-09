Messen und optimieren Sie Ihre Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihr Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unter Beweis zu stellen. Oftmals fällt es ihnen jedoch schwer, transparent und präzise über ihre Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu berichten. Das Fehlen eines datengestützten Ansatzes für die ESG-Berichterstattung macht es für Unternehmen schwierig, ihre Auswirkungen auf Nachhaltigkeit genau zu messen und zu kommunizieren. Wie können Unternehmen diese Herausforderungen meistern und einen umfassenden Überblick darüber geben, wie sich ihre Arbeit auf die Umwelt auswirkt? Die ESG-Services von IBM Consulting® bieten Lösungen für diese Herausforderungen, indem sie auf jahrelange Erfahrung und Technologie zurückgreifen, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Berichtsprozesse zu optimieren, die mit der ESG-Leistung verbundenen Risiken zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Eine effektive ESG-Strategie hilft Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen mit einem klaren Fahrplan zu steuern, wobei der Schwerpunkt auf Wesentlichkeit und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Vorteile Mit unserer Lösung können Kunden ihre ESG-Leistung messen, berichten und optimieren und so Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Stakeholder schaffen. Gleichzeitig können Unternehmen ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellen und das Unternehmenswachstum und die Rentabilität steigern. 88 % Reduzierung der mit der ESG-Leistung verbundenen Risiken. 10x Schnellere Wertschöpfung im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen. 32 % Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Kompetenzen Optimierung der Berichtsprozesse Vereinfachen Sie die ESG-Berichterstattung für Ihr Unternehmen, indem Sie die Datenerfassung und -analyse automatisieren, was zu erheblichen Zeit- und Ressourceneinsparungen führt. Eine solide Datenverwaltung fördert die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Berichterstellung. ESG-Risiken mindern Identifizieren Sie Risiken im Zusammenhang mit der ESG-Leistung und gehen Sie potenzielle Nachhaltigkeitsprobleme proaktiv durch eine angemessene Due-Diligence-Prüfung an, um letztlich Ihre soziale Wirkung zu verbessern und Ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Effizienterer Betrieb Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen Ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt mit zuverlässigen Kennzahlen im Rahmen eines ESG-Programms, das darauf abzielt, nachhaltige Praktiken in allen Geschäftsbereichen umzusetzen.

Stakeholder-Engagement aufbauen Entwickeln Sie maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien, die mit den ESG-Zielen Ihres Unternehmens und den Erwartungen und Präferenzen Ihrer Stakeholder übereinstimmen. Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf und verbessern Sie Ihren ökologischen Ruf in Ihrer Branche. Innovation und Wettbewerbsvorteile fördern Nutzen Sie nachhaltige Praktiken effektiv, um das Wachstum voranzutreiben und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren, die Sie von der Konkurrenz abheben, Kunden anziehen und die finanzielle Leistung verbessern.

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie. Mehr erfahren Mit einem IBM Garage Experten sprechen

Wir brauchten einen Partner, der uns für dieses Projekt nicht nur einen Machbarkeitsnachweis vorlegen, sondern uns auch eine effektive Methodik und die passenden Tools anbieten konnte. Wir waren der Meinung, dass wir all das mit IBM Garage erhalten würden. Andrea Bonetti Manager of IT Architecture Hera Spa

Fallstudien Wie Celestica ESG-Daten konsolidiert und navigiert und die Berichterstellung Celestica transformiert Nachhaltigkeitsberichte in seinem gesamten Fertigungsportfolio, wenn es die IBM Envizi Sustainability Performance Management Suite nutzt. Iberdrola baut mithilfe von IBM und SAP umweltfreundliche, effiziente Lieferantenbeziehungen auf Der Wechsel zu erneuerbare Energiequellen ist eine wichtige Waffe im Kampf gegen Klimawandel, und Iberdrola steht an vorderster Front der Revolution. In Indien wird die Zukunft mit KI gestaltet Bestseller India transformiert seine Design-, Planungs-, Produktions- und Prognoseprozesse durch den Einsatz von Fabric.ai, ein Tool, das von IBM Watson unterstützt wird.

Unsere Experten für Sie Adam Thompson Associate Partner, Global Sustainable Finance, und ESG Offering Leader, IBM Consulting. Oday Abbosh Global Sustainability Leader, IBM Consulting. Jessica Scott Associate Partner, Global Sustainable Supply Chains. Elisabeth Goos Global Sustainability Services Leader, IBM Consulting.

Partner IBM Consulting® ist das Fundament der nächsten Generation von SAP-Beratungsleistungen für die digitale Transformation von SAP – auf der Grundlage eines Geschäftsszenarios, das Ihren Wechsel zu SAP S/4HANA und dem intelligenten Unternehmen untermauert. SAP Consulting Services Gemeinsam arbeiten IBM, Red Hat und Celonis daran, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kapazitäten voll auszuschöpfen und schnell ein Maximum an Wert und Potenzial aus ihren Prozessen herauszuholen. Celonis Consulting Services CAST bietet umfassende Analysen, sodass die Softwareentwicklung und -wartung besser gesteuert werden kann und fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Mit Hilfe der von CAST erstellten Berichte wird die Kommunikation mit dem Kunden und den Geschäftspartnern objektiv, faktenbasiert und konstruktiv. CAST-Software

Weiterführende Lösungen Asset-Management IBM Envizi ESG Suite Nutzen Sie das Potenzial von Daten für die ESG-Berichterstellung und Dekarbonisierung mit unseren cloudbasierten Softwareprodukten. Risikomanagement IBM Environmental Intelligence Suite IBM Environmental Intelligence Suite Managen Sie Klima- und Wetterrisiken effektiv mit unseren prädiktiven Analysen und umsetzbaren Prognosen. ESG-Berichterstattung IBM Envizi ESG-Berichterstellungs-Software Optimieren Sie Ihre ESG-Berichterstellung, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und stellen Sie die Rechenschaftspflicht mit unserer robusten, finanztauglichen Plattform sicher. Nachhaltigkeitsservices IBM Consulting Sustainability Services Nutzen Sie unser Fachwissen, um Ihre Nachhaltigkeitsziele in die Tat umzusetzen und nachhaltige Lösungen in Ihre Betriebsabläufe und Unternehmenskultur zu integrieren. Lieferkette IBM Supply Chain Consulting Services Bauen Sie mit unseren KI-gestützten Services belastbare, agile und nachhaltige Lieferketten auf und verbessern Sie so Transparenz und Rentabilität.