Was ist Energiegewinnung aus Abfall?

Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall sind in dicht besiedelten Gebieten mit begrenztem Landangebot weit verbreitet, beispielsweise in Japan und in europäischen Ländern wie Dänemark, Schweden, Deutschland und Frankreich. In Westeuropa ist die Verwertung von Abfällen zur Energiegewinnung die führende Methode der Hausmüllentsorgung, in deren Rahmen etwa 40 Millionen Tonnen Abfall verwertet werden. Die Energiegewinnung aus Abfällen wird in dieser Region weiter zunehmen, da die EU und das Vereinigte Königreich 2023 vereinbart haben, diese Methode in Emissionshandelssysteme einzubeziehen.1 In den USA, wo ausreichend Land und niedrigere Kosten die Deponierung zu einer attraktiveren Option gemacht haben, verzeichnet die Energiegewinnung aus Abfällen eine langsamere Zuwachsrate.

Im Nahen Osten befindet sich in Dubai die größte thermische Abfallverwertungsanlage der Welt. Das von der Warsan Waste Management Company betriebene Kraftwerk wird jährlich 1,9 Millionen Tonnen Abfall verwerten, was etwa 45 % des gesamten Abfalls in Dubai entspricht. Das Projekt wird täglich 200 Megawatt Strom erzeugen, genug, um 135.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.5