Was ist Kompostierung?

Weil die Erde durch Kompost Wasser aufnehmen und speichern kann, unterstützt er die Gemeinden bei der Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels, z. B. an extreme Wetterverhältnisse. Mit Kompost gedüngter Boden speichert mehr Wasser, mildert die Auswirkungen von Trockenheit und verhindert den Schadstoffabfluss bei Überschwemmungen. Kompost bindet auch Kohlenstoff im Boden, was zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt.