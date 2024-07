In einer traditionellen, linearen Wirtschaft werden Rohstoffe aus der natürlichen Umwelt entnommen und in Produkte verarbeitet, die verwendet und letztendlich als Abfall entsorgt werden. Dieses Modell beruht auf der kontinuierlichen Gewinnung endlicher Ressourcen, was zu Umweltzerstörung und Ressourcenverknappung führt. Eine Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, dieses „Take-Make-Waste“-Muster durch ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem zu ersetzen, das Abfälle minimiert und Produkte und Ressourcen so lange wie möglich in Gebrauch hält. Das Konzept wird durch den Übergang zu erneuerbaren Energien sowie durch Bemühungen zur Regeneration der natürlichen Ressourcen unterstützt, um die Umwelt zu schützen und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu fördern.