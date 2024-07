Was ist Lieferkettenlogistik ?

Es gibt mehrere wichtige Funktionen, die zum reibungslosen Ablauf der Lieferkettenlogistik beitragen. Logistikmanager beaufsichtigen die logistischen Abläufe, einschließlich Transport und Lagerhaltung, und helfen dabei, Entscheidungen mit den allgemeinen Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Beschaffungsspezialisten kümmern sich um den Einkauf von Rohstoffen und Waren, während Transportmanager und Lagerverwalter für die Effizienz in ihren jeweiligen Bereichen verantwortlich sind. Inventarplaner sorgen dafür, dass die richtigen Lagerbestände vorgehalten werden, und Kundendienstmitarbeiter nehmen Bestellanfragen entgegen und kümmern sich um Rücksendungen oder Probleme. Die meisten Fachkräfte in der Lieferkette übernehmen im Laufe ihres Berufslebens mehrere Funktionen.1 Für logistikspezifische Aufgaben streben sie oft Zertifikate oder Bachelor-Abschlüsse mit einer entsprechenden Spezialisierung in diesem Bereich an.