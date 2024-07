Was ist ein Nachhaltigkeitsbericht?

Ob ein Unternehmen zur Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet ist, hängt von seinem Standort ab. In Europa zum Beispiel sind Vorschriften zu nachhaltigen Investitionen und ESG für einige Unternehmen verpflichtend. Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ist ein Gesetz der Europäischen Union, das Unternehmen zur Berichterstattung über die ökologischen und nachhaltigen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit sowie über ihre ESG-Initiativen verpflichtet.

In den USA hingegen sind die Unternehmen nicht zur Angabe von ESG- oder Nachhaltigkeitskennzahlen in ihren Jahresberichten verpflichtet. Eine Ausnahme bildet Kalifornien, das kürzlich ein Klimagesetz erlassen hat, das bestimmte klimabezogene Angaben vorschreibt. Es ist jedoch oft in ihrem Interesse, dies zu tun, da Institutionen und Einzelpersonen die ESG-Kennzahlen von Unternehmen zunehmend in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen.

Außerdem wird von Unternehmen in Nordamerika nach wie vor erwartet, dass sie sich an die Richtlinien der Security Exchange Commission (SEC) halten. Die SEC ist dafür zuständig, ESG-bezogenes Fehlverhalten wie Greenwashing oder Betrug aufzudecken. Drittanbieter wie Bloomberg, S&P Dow Jones Indices und andere messen die potenziellen Auswirkungen von ESG-Risiken. Diese Bewertungen können in Verbindung mit anderen Wirtschaftsdaten als Entscheidungsgrundlage für Investoren dienen.

Ab 2026 müssen börsennotierte Unternehmen in Brasilien jährlich Informationen zur Nachhaltigkeit und zum Klima offenlegen. Die Anforderungen werden sich an den ISSB-Standards orientieren. In ähnlicher Weise werden große Unternehmen in Australien ab 2024 verpflichtet sein, klimabezogene Finanzinformationen offenzulegen. Diese Standards werden zwar vom Australian Accounting Standards Board (AASB) festgelegt, orientieren sich aber ebenfalls an den ISSB-Standards.