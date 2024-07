Was ist nachhaltige Technologie?

Technologie ist fest in unserer Gesellschaft und unserem Leben verankert und beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit der Welt um uns herum interagieren. Gleichzeitig stehen Menschen und Unternehmen vor einer Vielzahl ernsthafter, beispielloser Herausforderungen: die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen sowie die ständig steigenden Anforderungen an die Energieressourcen und die Nahrungsmittelversorgung der Welt. Diese Herausforderungen führen zu zunehmenden Beeinträchtigungen, sowohl im Alltag der Menschen auf der ganzen Welt als auch in den Abläufen und Lieferketten, die für große und kleine Unternehmen entscheidend sind.

Nachhaltige Technologie bietet die Möglichkeit, unsere Beziehung zu bestehenden Innovationen so neu zu gestalten, dass sie zur Bewältigung ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen beiträgt. Zum Beispiel können Unternehmen Technologielösungen wie das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) nutzen, um Routen zu optimieren und das Flottenmanagement nachhaltiger zu gestalten. In ähnlicher Weise kann die Beschaffungsabteilung eines Unternehmens nachhaltiger arbeiten, indem sie ein wachsendes Ökosystem digitaler Technologien wie KI und die Cloud nutzt, um das Order Management zu automatisieren und zu optimieren.