Fertigung

Celestica konnte seine Nachhaltigkeitsbemühungen, einschließlich seiner Berichterstellungsprozesse, deutlich transformieren.

Früher wurden die globalen Daten für die vielen Einrichtungen des Unternehmens in Tabellen zusammengetragen und erfasst. Die Berechnungen mussten dann manuell in Tabellenkalkulationsprogrammen durchgeführt werden. Jetzt können Mitarbeiter an jedem Standort Daten in die IBM Envizi ESG Suite eingeben. Diese werden dann kompiliert und in verwertbare Ergebnisse umgewandelt.