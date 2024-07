Was sind Umweltprobleme?

Die Ozeane der Erde sind einer Reihe von Bedrohungen ausgesetzt. Die Ozeane absorbieren fast ein Drittel des Kohlendioxids, das in die Atmosphäre gelangt. Mit dem Anstieg der weltweiten Kohlendioxidemissionen nimmt auch die von den Ozeanen absorbierte Menge zu, was zu einer Versauerung führt. Die Versauerung der Ozeane kann das Leben im Meer schädigen, die Ökosysteme stören und die globale Ernährungssicherheit beeinträchtigen. Auch die Verschmutzung gefährdet die Ozeane: Die Vereinten Nationen schätzen, dass jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Plastik ins Wasser gelangen,4 während Abwässer, Ölverschmutzungen, Chemikalien und andere Schadstoffe lebenden Organismen und ihren Lebensräumen Schaden zufügen. Da durch die globale Erwärmung die Gletscher der Erde schmelzen, steigt außerdem der Meeresspiegel, was das Leben im Meer beeinträchtigen und Überschwemmungen und Erosion an den Küsten verursachen kann.