Staatliche EHS-Stellen, wie die Environmental Protection Agency (EPA) und die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in den USA, erlassen EHS-Vorschriften, um die Einhaltung von Standards durchzusetzen, die den Umweltschutz, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie das Wohlbefinden allgemein fördern. Internationale Gremien wie die International Organization for Standardization (ISO) entwickeln gleichermaßen Normen und stellen Zertifizierungen für Einrichtungen aus, die sich an diese Normen halten.



In manchen Bereichen und Kontexten wird EHS auch als HSE (Health, Safety and Environment) oder mit vielen anderen ähnlichen Akronymen wie EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE und anderen bezeichnet, die sich aber eigentlich auf dieselbe Disziplin beziehen.

EHS umfasst drei miteinander verbundene Disziplinen: