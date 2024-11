Was ist Solarenergie?

In der internationalen Regulierungs-, Geschäfts- und Technologielandschaft nehmen mehrere Fortschritte im Bereich der Solarenergie Gestalt an. In den Vereinigten Staaten arbeitet das Energieministerium eng mit der Biden-Regierung zusammen, um Hürden für die Energiespeicherung abzubauen und die Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu intensivieren. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Staaten wie Kalifornien und Nevada – wo Steuergutschriften Hausbesitzer für die Nutzung von Solarenergie belohnen – mit einem einzigartigen Problem konfrontiert sind: Die Anzahl der Solaranlagen übersteigt den Energiebedarf der Solarunternehmen.

In Indien nahm Adani Green Energy im Solarpark Khavda im Bundesstaat Gujarat eine Solarstromanlage mit einer Leistung von 1 Gigawatt (GW) in Betrieb – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer Kapazität von 30 GW.2 In der Zwischenzeit entwickelt das britische Unternehmen Lightsource in Griechenland einen 560-MW-Solarpark, der zum zweitgrößten Solarpark Europas werden soll. Diesen Titel hält derzeit der Solarpark Witnitz in Ostdeutschland.3

Solarbetriebene Kühlschränke helfen bei der Bekämpfung von Malariaausbrüchen in Afrika, indem sie eine sichere Lagertemperatur für Impfstoffe gewährleisten.4 In Japan gibt es Pläne, bis 2025 Solarenergie direkt aus dem Weltraum auf die Erde zu beamen.5 Diese Innovationen werden durch die fallenden Kosten für Solarenergie, die in den letzten zehn Jahren um 90 % sanken, und die Entwicklungen bei Energiespeichersystemen ermöglicht.6