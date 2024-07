Was ist thermische Energie?

Ein Meereswärmekraftwerk (Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC) nutzt das Temperaturgefälle im Ozean (an der Oberfläche wärmer, in der Tiefe kälter), um verwertbare Energie zu erzeugen, in der Regel in Form von Strom. OTEC ist angesichts des reichlich vorhandenen Ozeanwassers und seines hohen Kapazitätsfaktors eine praktikable Alternative.