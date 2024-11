Was ist Energiespeicherung?

Die Stromerzeugungskapazität von Energiespeichersystemen kann auf zwei Arten gemessen werden. Die Leistungskapazität, d. h. die maximale Menge an kontinuierlich erzeugtem Strom, wird in Watt gemessen, z. B. in Kilowatt (kW), Megawatt (MW) und Gigawatt (GW). Die Energiekapazität, d. h. die gesamte gespeicherte Energiemenge, wird in Wattstunden gemessen, z. B. in Kilowattstunden (kWh), Megawattstunden (MWh) und Gigawattstunden (GWh).