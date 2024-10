Was sind dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DER)?

DER mögen zwar nur bestimmte Standorte versorgen, aber sie können auch über einen Prozess, der als Zusammenschaltung (Interconnection) bekannt ist, mit lokalen Energienetzen verbunden werden. Die Zusammenschaltung erfolgt sowohl auf administrativem als auch auf technischem Wege: DER-Eigentümer müssen bei den Versorgungsunternehmen Anträge auf Zusammenschaltung einreichen und sicherstellen, dass sie über die richtige Unterstützungstechnologie verfügen. Zu dieser Technologie gehören Geräte, die als Wechselrichter bezeichnet werden.

Wechselrichter wandeln Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um. Viele DER-Einheiten, wie z. B. Solar- und Windkraftanlagen, erzeugen Gleichstrom, während der größte Teil der Energieübertragung und -verteilung über Wechselstrom erfolgt. Wechselrichter wandeln den von DER erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der über Stromnetze übertragen werden kann.

Einige DER speisen Strom in größere Netze ein, nachdem sie zuerst an Inselnetze (Microgrids), also kleine Netze, die lokale Gebiete mit Strom versorgen, angeschlossen wurden. Eine oder mehrere DER-Technologien formen in der Regel ein Inselnetz. Inselnetze funktionieren nicht nur in Verbindung mit herkömmlichen Großstromnetzen, sondern können auch im „Inselmodus“ betrieben werden, was bedeutet, dass sie autonom arbeiten.

DER können auch zu Energienetzwerken zusammengefasst werden, die als virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plants, VPPs) bezeichnet werden. Energieversorger und Netzbetreiber können VPPs nutzen, um den Strombedarf zu decken, wenn ihre eigenen Vorräte nicht ausreichen.