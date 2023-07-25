Optimierung der Energieerzeugung mit den neuesten Smart-Grid-Technologien

Die Smart Grid Technologie bietet zahlreiche Nutzen, darunter eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit der Netze sowie eine einfache Integration erneuerbarer Energiequellen. Um jedoch die Vorteile eines intelligenten Netzes wirklich zu maximieren, müssen Energieversorgungsunternehmen auch effektive Strategien umsetzen. Um das Beste aus Ihrem Smart-Grid-System herauszuholen, sollten Sie Folgendes tun:

Verlassen Sie sich auf erweiterte Analysen

Mithilfe fortschrittlicher Analysen können Energieangebot und -nachfrage effektiver vorhergesagt und gesteuert werden. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) Technologie können große Datenmengen analysieren, um Erkenntnisse über Energieverbrauchsmuster, Spitzenbedarfszeiten und Netzleistung zu gewinnen.

Versorgungsunternehmen können diese Erkenntnisse nutzen, um den Netzbetrieb zu optimieren, die Genauigkeit der Lastprognose zu verbessern, die Energieeffizienz zu steigern und Möglichkeiten für die Modernisierung der Infrastruktur zu identifizieren. Darüber hinaus können KI-Algorithmen eine intelligente Entscheidungsfindung und Automatisierung ermöglichen, die ein optimales Netzmanagement ermöglicht und die Betriebskosten senkt.

Überwachen Sie Netzdaten in Echtzeit und führen Sie eine vorausschauende Wartung durch

Mithilfe von Sensoren, Datenanalyse und ML-Algorithmen können Dienstprogramme Komponenten (z. B. Transformatoren, Umspannwerke und Stromleitungen) in Echtzeit überwachen. Und die Netzüberwachung in Echtzeit ist für die Optimierung der intelligenten Netztechnologie unerlässlich.

Es ermöglicht Ihnen, Fehler, potenzielle Ausfälle und Probleme mit der Netzqualität sofort zu erkennen und zu beheben. Sie unterstützt Sie auch bei der Implementierung eines Programms zur vorausschauenden Wartung (PdM), das Wartungsaktivitäten proaktiv plant, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die allgemeine Netzzuverlässigkeit zu verbessern.

Darüber hinaus können datengestützte Erkenntnisse aus der Netzüberwachung genutzt werden, um Strategien zu optimieren, Bereiche mit hohen Energieverlusten zu identifizieren und Systemineffizienzen zu reduzieren. Sie helfen Ihnen auch, schnell auf Änderungen der Stromnachfrage zu reagieren und eine gleichbleibend stabile Versorgung zu gewährleisten.

Integration dezentraler Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs)

Die Integration von DERs – einschließlich erneuerbarer Energiequellen wie Photovoltaikanlagen (d. h. Solarmodule), Windkraftanlagen und Speicher – in das Stromnetz kann das System nachhaltiger und widerstandsfähiger machen. Diese dezentralen Erzeugungssysteme können überschüssigen Strom zurück ins Netz speisen und die Abhängigkeit von traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Kraftwerken verringern.

Versorgungsunternehmen können auch Techniken wie intelligente Netzoptimierungsalgorithmen einsetzen, um die Fluktuationen erneuerbarer Energiequellen auszugleichen und die Netzstabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus fördert die Nutzung von DERs die lokale Energieerzeugung und reduziert Übertragungsverluste, was die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Netzes erhöht.

Implementieren Sie Maßnahmen für Cybersicherheit und Datenschutz

Da intelligente Stromnetze stark auf vernetzten Systemen und Datenaustausch beruhen, sind sie anfällig für Cyberangriffe. Die Umsetzung umfassender Cybersicherheit und Datenschutzmaßnahmen wird die Integrität und Topologie des Netzes schützen und einen kontinuierlichen Betrieb sicherstellen.

Optimierungsstrategien sollten leistungsfähige Verschlüsselungsprotokolle, Netzwerksegmentierung, Warnsysteme gegen Angriffe von außen und regelmäßige Sicherheitsaudits umfassen.

Darüber hinaus ist die Wahrung der Privatsphäre der Verbraucherdaten bei der Erfassung und Nutzung sensibler Informationen wie Konsummuster und personenbezogener Daten von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie Cybersicherheit und Datenschutz zur Priorität machen, können Sie das Vertrauen Ihrer Verbraucher erhalten und eine breitere Einführung von intelligenten Netztechnologien fördern.

Maximieren Sie die Netzstabilität durch Mikronetze.

In einer Zeit, in der klimabedingte Katastrophen und Notfälle zunehmen, ist die Verbesserung des Smart Grids für maximale Widerstandsfähigkeit von größter Bedeutung. Der Einsatz von Inselnetzen – autarken Systemen, die in der Lage sind, Strom unabhängig zu erzeugen und zu verteilen – kann einen erheblichen Vorteil bieten.

Inselnetze können nahtlos in die Hauptnetzinfrastruktur integriert werden und bei Stromausfällen autonom arbeiten, so dass Gemeinden und kritische Einrichtungen Zugang zu Strom haben. Die Koordinierung von Inselnetzen und dem Hauptnetz erleichtert den Lastausgleich und die Ressourcennutzung und minimiert Störungen.

Nutzen Sie Energiespeichersysteme für mehr Netzflexibilität

Grid-Energiespeicher beinhaltet das Speichern von überschüssigem Strom für die spätere Nutzung mithilfe von Batterien, Schwungrädern, Superkondensatoren und Pumpspeichern.

Technologien der Speicherung ermöglichen die effiziente Abfrage und Speicherung von überschüssigem Strom, der in Schwachlastzeiten aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Das Bereitstellen von Energiespeichersystemen im gesamten Netz kann den Dienstprogramm helfen, Angebot und Nachfrage auszugleichen, Schwankungen abzumildern und eine stabile und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Darüber hinaus verbessert die Energiespeicherung die Flexibilität des Netzes, indem sie es Energieversorgungsunternehmen ermöglicht, Strom in nachfragearmen Zeiten zu speichern und ihn zu Spitzenzeiten freizugeben, wodurch die Belastung des Netzes verringert und der Bedarf an zusätzlicher Stromerzeugung minimiert wird.

Installation von Netzautomatisierungs- und Steuerungssystemen

Intelligente Verteilungsmanagementsysteme, die intelligente Komponenten automatisieren, können Leistungsflüsse überwachen und steuern, Lasten ausgleichen und Verluste minimieren. Und automatisierte Umschaltung und automatische Fehlerbehebungstechnologien ermöglichen eine schnelle Fehlererkennung und -isolierung, wodurch die Ausfalldauer verkürzt wird.