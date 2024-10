Unter der Einspeisevergütung versteht man einen leistungsbasierten Anreiz, der Energieerzeugern für die von ihnen erzeugte und in das Netz eingespeiste Energie einen Preis garantiert, der über dem Marktpreis liegt. Es handelt sich um langfristige Verträge, die in der Regel dazu dienen, den Einsatz von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Sie wurden als Unterstützung für Solar-Photovoltaik-Anlagen in den Vereinigten Staaten und Windparks in Deutschland und Dänemark populär.2