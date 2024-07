PPAs bieten den Käufern von Energie eine größere Kontrolle über ihre Energieverbrauchsgewohnheiten, erhebliche Energiekosteneinsparungen und in einigen Fällen auch Kostensicherheit. Sie können dem Käufer auch die mit der Anlage verbundenen Erneuerbare-Energie-Zertifikate (Renewable Energy Certificates, RECs) gewähren. RECs repräsentieren den Strom, der andernfalls durch fossile Brennstoffe hätte erzeugt werden können. Unternehmen verwenden RECs, um ihre Ziele in Bezug auf saubere Energie und Nachhaltigkeit zu unterstützen und die Vorschriften für Kohlenstoffemissionen einzuhalten. Ähnliche Energiezertifikate gibt es in der Europäischen Union (EU) unter der Bezeichnung Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GOs).

Für Energieversorger bieten PPAs langfristige Cashflow-Sicherheit. Sie gelten als Schlüssel für die weitere Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraftanlagen.