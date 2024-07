Die allgemein als Laufwasserkraft bezeichneten, auf Umleitungen basierenden Systeme benötigen wenig bis gar keine Wasserspeicherung. Stattdessen wird die natürliche Strömung und das Gefälle eines Flusses genutzt, um erneuerbare Energie zu erzeugen, indem das Wasser durch einen Kanal oder eine Druckleitung in Turbinen umgeleitet wird. Die kleinen Wasserkraftwerke der Ausleitungskraftwerke sind am ehesten in Gebirgsregionen zu finden, wo das natürliche Gefälle des Flusses eine starke Strömung für die Stromerzeugung bietet.

Diese Wasserkraftwerke haben in der Regel einen geringeren ökologischen Fußabdruck als Staudammanlagen, da sie keine großen Stauseen benötigen und weniger Auswirkungen auf natürliche Ökosysteme haben. Allerdings arbeiten sie auch in einem kleineren Maßstab, was bedeutet, dass sie insgesamt weniger Strom erzeugen. Und da sie vom Flusslauf abhängig sind, können sie variabler sein, insbesondere in Regionen, in denen die Niederschläge je nach Jahreszeit schwanken.