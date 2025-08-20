Was bedeutet Net Zero?

Net Zero oder Netto-Null ist der Punkt, ab dem die menschengemachten Treibhausgasemissionen, einschließlich Kohlenstoff und Methan, so weit wie möglich gesenkt werden und alle Restemissionen aus der Atmosphäre entfernt wurden.

Diese Gleichung aufzulösen und die Treibhausgasemission auf Netto-Null zu bringen, wird eine große Herausforderung, da auch alle Restemissionen entfernt werden müssen – insbesondere jene in essenziellen Sektoren wie Landwirtschaft und in der Stahl-, Zement- und Chemieproduktion. Die Wirksamkeit mancher Techniken zur CO2-Entfernung ist umstritten. Auf jeden Fall aber müssen die Mengen, die entfernt werden, permanent ausgleichen, was ausgestoßen wird. Das bedeutet, dass die Gase nicht im Laufe der Zeit zurück in die Atmosphäre gelangen dürfen, etwa durch die Zerstörung von Wäldern oder unsachgemäße CO2-Abscheidung und -Speicherung.

Netto-Null-Treibhausgasemissionen wurden durch das Pariser Abkommen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bekannt. Das war ein wegweisendes Abkommen, das auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 ausgehandelt wurde, um die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen zu begrenzen.

Das Ziel des Pariser Abkommens ist es, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts weltweit Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.