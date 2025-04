Was sind Scope-3-Emissionen?

Treibhausgasemissionen werden im Greenhouse Gas Protocol2 (GHGP oder GHG Protocol), in drei Gruppen oder „Bereiche“ eingeteilt. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative des World Ressourcen Institute und des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Das GHG-Protokoll ist das am weitesten verbreitete Instrument zur Kohlenstoffbilanzierung. Scopes 1, 2 und 3 sind eine Kategorisierungsmöglichkeit der verschiedenen Arten von CO2-Emissionen, die ein Unternehmen in seinen Abläufen und in seiner gesamten Wertschöpfungskette verursacht. Diese Scopes decken die sechs vom Kyoto-Protokoll erfassten Treibhausgase ab: Kohlendioxid (CO 2 ), Methan (CH 4 ), Distickstoffoxid (N 2 O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF 6 ).3

Scope 1 umfasst alle direkten Emissionen eines Unternehmens, wie Firmenfahrzeuge, Emissionen aus Herstellungsprozessen und Kraftstoffverbrennung vor Ort, z. B. die Verbrennung von Gas zur Wärmeerzeugung.

Scope 2 umfasst indirekte Emissionen aus dem Verbrauch von eingekauftem Strom, Wärme oder Dampf.

Scope 3 umfasst alle anderen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens anfallen, und schließt auch Fälle von CO2-Emissionen ein, die außerhalb seines direkten physischen Fußabdrucks liegen. Scope-3-Emissionen eines Unternehmens sind häufig die Scope-1- und Scope-2-Emissionen anderer Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette.

Scope-1- und Scope-2-Emissionen sind oft einfacher zu berechnen, da relevante Aktivitätsdaten für die berichtende Firma leicht zugänglich sind. Diese Emissionen lassen sich auch leichter kontrollieren, wenn von eingekauften Energiequellen auf erneuerbare Energien oder Elektrofahrzeuge umgestellt wird. Aus diesen Gründen steht die Kontrolle von Scope 1 und 2 im Mittelpunkt der Bemühungen von Unternehmen für die Dekarbonisierung und Erreichung von Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.

Scope-3-Emissionen sind vergleichsweise schwieriger zu berechnen und zu kontrollieren, da sie von Dritten (z. B. von einem Mitglied der Lieferkette) verursacht werden. Das berichtende Unternehmen verfügt nur über eine begrenzte Transparenz oder Kontrolle. Daher sind die für die Berechnung eines genauen Emissionsinventars erforderlichen Daten nicht problemlos zugänglich.