Was ist Dekarbonisierung?

Je mehr Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen, desto stärker erwärmt sich der Planet. Je stärker sich der Planet erwärmt, desto schwerwiegender werden die Auswirkungen des Klimawandels sein.

Im Jahr 2015 verpflichteten sich fast 200 Nationen zum Pariser Klimaabkommen – mit dem erklärten Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als 2 °C (3,6 °F) über dem vorindustriellen Niveau. Die Teilnehmer waren sich einig, dass weitere Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels erheblich verringern würden.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat in seinem Emissions Gap Report 2022 auf die dringende Notwendigkeit einer Verringerung der weltweiten Treibhausgasemissionen hingewiesen. Für die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C müssen dem Bericht zufolge die Emissionen in den nächsten acht Jahren im Vergleich zu den derzeitigen Reduzierungsmaßnahmen um 45 % gesenkt werden. Darüber hinaus verdeutlicht der Bericht der Vereinten Nationen die Notwendigkeit einer raschen Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes nach 2030, damit das verbleibende begrenzte Kohlenstoffbudget in der Atmosphäre nicht ausgeschöpft wird.

Die Reduzierung der globalen Emissionen durch eine umfangreiche Dekarbonisierung ist von entscheidender Bedeutung, um den vom Menschen verursachten Klimawandel zu verändern.