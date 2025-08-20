Was ist eine Analyse der Wertschöpfungskette?

Es gibt verschiedene Vorlagen und Wege, um eine Analyse der Wertschöpfungskette zu erstellen, wobei die folgenden vier Schritte in der Regel gleich bleiben:

Klassifizierung und Verständnis Ihrer Aktivitäten in der Wertschöpfungskette.

Wenn Sie Ihre Wertschöpfungskette im Hinblick auf einen Wettbewerbsvorteil verbessern möchten, müssen Sie ein umfassendes Verständnis aller relevanten Aktivitäten erlangen, die zur Herstellung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung gehören. Dazu gehören sowohl primäre als auch unterstützende Aktivitäten. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Produkte oder Dienstleistungen anbietet, wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie ein klares Bild von den Aktivitäten für jedes einzelne Produkt haben.

Definition der Wert- und Kostentreiber jeder Aktivität

Identifizieren Sie als nächstes die Wert- und Kostentreiber jeder Aktivität. Stellen Sie zum Beispiel fest, wie jede Aktivität die Kundenzufriedenheit mit dem Produkt oder der Dienstleistung erhöht. Ermitteln Sie dann die damit verbundenen Kosten. Um den Wert Ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu ermitteln, versuchen Sie zu verstehen, wie Ihre Kunden den Wert wahrnehmen. Dies kann beispielsweise durch Umfragen geschehen.

Vergleichen Sie Ihre Wertschöpfungskette mit der Ihrer Konkurrenten

Im strategischen Wettbewerb ist das Wissen um die Leistungen Ihrer Wettbewerber von entscheidender Bedeutung. Auch wenn die Wertschöpfungsketten der Konkurrenz wahrscheinlich nicht öffentlich zugänglich sind, können Sie sich durch Benchmarking ein Bild davon machen. Ein Weg hierzu besteht im Vergleich der relevanten Prozesse, Geschäftsmodelle und Leistungskennzahlen der Konkurrenz mit Ihren eigenen.

Identifizierung Ihrer Chancen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen



Nachdem Sie Ihre Aktivitäten in der Wertschöpfungskette, ihre Werte und ihre Kosten identifiziert haben, können Sie mit der Analyse fortfahren, um zu bestimmen, wo Sie am besten einen Wettbewerbsvorteil erzielen können. Um die Analyse der Wertschöpfungskette zu optimieren, sollten Sie sich ein primäres Ziel setzen, z. B. niedrigere Kosten. Analysieren Sie dann jede Aktivität mit dem Ziel der Kostensenkung.