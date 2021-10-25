Was ist Nachhaltigkeit im Geschäft?

Nachhaltigkeit im Geschäftsleben bezieht sich auf die Strategie und die Maßnahmen eines Unternehmens zur Reduzierung negativer ökologischer und sozialer Auswirkungen, die sich aus der Geschäftstätigkeit in einem bestimmten Markt ergeben. Die Nachhaltigkeitspraktiken eines Unternehmens werden in der Regel anhand von ESG-Metriken (Environmental, Social and Governance) analysiert.
Angesichts der unumkehrbaren Veränderungen des Erdsystems ist die Bedrohung durch den Klimawandel zu groß, um sie zu ignorieren. Die Überschreitung von Umweltgrenzwerten gibt Anlass zur Sorge, dass es zu Dominoeffekten in globalen natürlichen Systemen und Gesellschaften kommen könnte. Unternehmen erkennen sowohl den Druck als auch die Chance, Nachhaltigkeitsziele festzulegen, sofern sie dies noch nicht getan haben.
Selbst während der COVID-19-Pandemie haben sich Unternehmen weiterhin an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Generalversammlung der Vereinten Nationen orientiert, die 2015 festgelegt wurden und bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Die SDGs legen universelle Ziele fest, die einen Fahrplan für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft in Zielbereichen wie Armut, Ungleichheit, Umweltzerstörung und Klimawandel bieten.
Beispiele für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft:
Wir bewegen uns in einer unvorhersehbaren Welt. Der Klimawandel, schwindende natürliche Ressourcen und die ständig steigende Nachfrage nach Energie und Lebensmitteln stören Geschäftsabläufe und Lieferketten auf unerwartete Weise. Für private und öffentliche Organisationen ist es wichtiger denn je, ihre Funktionsweise grundlegend zu überdenken. Die Umwandlung in ein erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen erfordert ein neues Maß an Widerstandsfähigkeit und Agilität, das auf verantwortungsvollen Praktiken beruht, die unseren Planeten schützen.
Nachhaltigkeit ist ein geschäftliches Muss und sollte im Mittelpunkt der Strategie und der Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens stehen. Dafür gibt es sowohl ethische als auch finanzielle Gründe:
Zum Schutz unseres Planeten und unserer Zukunft müssen Unternehmen die Dekarbonisierung vorantreiben, umweltrechtliche Anforderungen und Compliance-Fristen einhalten und den Ressourcenverbrauch verbessern. Diejenigen, die den Weg für nachhaltige Geschäftspraktiken ebnen, setzen auf neue Geschäftsmodelle zur Kundengewinnung, Steigerung der Markentreue und Erschließung neuer Möglichkeiten zur Kostensenkung.
Unternehmen, die nachhaltige Verfahren gewissenhaft in ihre Betriebsabläufe integrieren, profitieren von wertvollen Geschäftsvorteilen. Dazu gehören:
55 % der Verbraucher sagen, dass Umweltverantwortung bei der Wahl einer Marke sehr oder äußerst wichtig ist.5 Der Ruf als nachhaltiges Unternehmen kann Ihre Markenbekanntheit verbessern und Ihnen bei der Gewinnung von Verbrauchern helfen, die Unternehmen, die sich aktiv für nachhaltige Praktiken einsetzen, positiv gegenüberstehen.
Im Jahr 2021 planten vier von fünf Privatanlegern, in den folgenden 12 Monaten aufgrund von Nachhaltigkeit oder sozialer Verantwortung zu handeln.6
Regierungen werden weiterhin Vorschriften und Ziele für die soziale Entwicklung von Unternehmen ausweiten. Bleiben Sie der Zeit voraus, indem Sie frühzeitig nachhaltige Lösungen implementieren, um diese neuen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und die ESG-Leistung kontinuierlich zu erfassen, zu bewerten, zu vergleichen und darüber zu berichten.
Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Transformation in den meisten Unternehmen beschleunigt. Ist diese Transformation nachhaltig, schaffen Sie ein widerstandsfähigeres Unternehmen, das auf Disruption und neue Chancen vorbereitet ist.
Mitarbeiter, die eine sinnstiftende Beschäftigung suchen, möchten für nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmen arbeiten. Indem Sie sich einen Ruf als nachhaltiges Unternehmen aufbauen, können Sie die richtigen Mitarbeiter für Ihr Unternehmen gewinnen und halten.
Durch die Umsetzung nachhaltiger Verfahren, die den Ressourcenverbrauch senken und die betriebliche Effizienz optimieren, werden die Impulsgeber von heute zu den Gewinnern von morgen, da sie ihr Geschäftsergebnis verbessern. Auch wenn Maßnahmen mit größerer Gesamtwirkung in der Anfangsphase kostspieliger sein können, rechtfertigen die langfristigen Gewinne die Investition.
Vorreiter im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit setzen digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Daten aus dem Internet der Dinge (IoT), Blockchain und Hybrid-Cloud ein, um Nachhaltigkeit in großem Maßstab zu operationalisieren. Dabei entdecken viele Unternehmen Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig motiviertere, inspiriertere Mitarbeiter und zufriedenere, treuere Kunden zu gewinnen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie liegt darin, ökologische Faktoren mit wichtigen Unterscheidungsmerkmalen und Marktanforderungen in Einklang zu bringen.
Der erste Schritt zur Entwicklung einer nachhaltigen Strategie besteht in der Sicherstellung, dass die Stakeholder eine klare und abgestimmte Vision für die Zukunft des Geschäfts haben. Dies kann externe Hilfe erfordern, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. IBM® Garage für Nachhaltigkeitsexperten kann Ihrem Unternehmen bei der Identifizierung der größten Herausforderungen und Chancen helfen, kritische Maßnahmen priorisieren und Ergebnisse anhand von Nachhaltigkeits- und Geschäftszielen messen, um Ergebnisse innerhalb von Wochen statt Monaten zu erzielen.
Als Nächstes sollten Sie einen zeitgebundenen Framework-Ansatz zur Umsetzung der nachhaltigen Vision in allen Bereichen Ihres Unternehmens verfolgen. Dokumentieren Sie alles in einem Managementsystem mit definierten Rollen, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten.
Schließlich sollten Sie mit konkreten Initiativen beginnen, die greifbare, messbare Ergebnisse erzielen und einen Mehrwert schaffen. Dadurch wird der Wert der Nachhaltigkeit im Geschäftsleben demonstriert, um mehr Zustimmung zu erhalten, Impulse zu setzen und zu skalieren.
Es gibt fünf Hauptschwerpunkte zur Planung eines belastbaren und profitablen Weges in die Zukunft:
Das vergangene Jahrzehnt war das Jahrzehnt mit den größten Naturkatastrophen seit Beginn der Aufzeichnungen. Unternehmen müssen die Auswirkungen des Klimawandels, der extreme Wetter- und Klimaereignisse verursacht, in ihren Geschäftsabläufen auf skalierbare und wiederholbare Weise berücksichtigen. Mit Lösungen, die mehrere Datenquellen, einschließlich firmeneigener, externer, georäumlicher, Wetter- und IoT-Daten, mit fortschrittlichen Analysen zusammenführen, können Sie sich auf Störungen vorbereiten. Sie können kritische Wetterereignisse vorhersagen und entsprechend planen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Und zu guter Letzt sollten Sie versuchen, die Betriebskosten und die Komplexität der ESG-Compliance und -Berichterstattung reduzieren.
Globale Herausforderungen wie Klimawandel und Umweltzerstörung, Sicherheit, Datenschutz und Ressourcenmanagement verlangen von Unternehmen, dass sie ihre Infrastruktur so gestalten und verwalten, dass sie auf Ausfallsicherheit ausgelegt ist. Durch intelligentes Anlagenmanagement, Überwachung und vorausschauende Wartung können Unternehmen die Lebensdauer von Anlagen verlängern, Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren, Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbestände optimieren, CO2-Emissionen reduzieren und Abfall vermeiden. Dies wird ihnen bei der Erreichung der ESG-Ziele mit Rentabilität helfen.
Verbraucher machen sich zunehmend Gedanken über die Rückverfolgbarkeit der von ihnen gekauften Waren. Gleichzeitig möchten führende Unternehmen im Bereich Supply Chain in Kreislaufwirtschaften investieren, welche die Wiederverwendung fördern. Blockchain-Lösungen können für mehr Transparenz in der Lieferkette sorgen, indem sie minutengenaue Bestands- und Leistungsdaten liefern, die Vertrauen und Transparenz schaffen, die Authentizität vom Ursprung bis zum Verbrauch sicherstellen und gleichzeitig Abfall reduzieren und die Kosten senken. Bewältigen Sie komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit Scope-3-Emissionen, indem Sie die Herkunft der Produkte ermitteln, und minimieren Sie logistikbedingte Emissionen, indem Sie die Auftragsabwicklung und Lieferung mit fortschrittlicher KI optimieren.
Um eine saubere Elektrifizierung in großem Maßstab zu ermöglichen, müssen Führungskräfte auf neue Weise zusammenkommen, um die Funktionsweise elektrischer Systeme und ihre Rolle in einer Wirtschaft mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu überdenken. Beschleunigen Sie den Wandel zur Dekarbonisierung, indem Sie die Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes durch intelligentes Anlagenmanagement für Energie und Versorgungsunternehmen verbessern. Durch die Implementierung intelligenter Messsysteme, um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser zu verstehen, können Sie kritische Anlagen und Ressourcen mit maximaler Effizienz betreiben, den Anlagenbetrieb verbessern, Kosten senken und Dienstleistungen durch Automatisierung verbessern.
Unternehmen müssen Nachhaltigkeit in die Struktur ihres Unternehmens einbetten, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für eine Umsetzung in großem Maßstab benötigen. Dies ermöglicht es, mit neuen Geschäftsmodellen und Plattformen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die betriebliche Effizienz zu steigern, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, Innovationsmöglichkeiten zu erschließen und die Customer Experience zu verbessern, während gleichzeitig Wettbewerbsvorteile geschaffen werden.
Auf dem Weg zu einem wirklich nachhaltigen Unternehmen sind mehrere Herausforderungen zu bewältigen:
Kundenbereitschaft
Während sich die Einstellung zur Nachhaltigkeit ändert, kann es sich kein Unternehmen leisten, zurückzubleiben. Gleichzeitig können es die wenigsten finanziell riskieren, dem Wunsch nach nachhaltigen Angeboten zu weit voraus zu sein. Um eine nachhaltige Zukunft aktiv mitzugestalten, ist ein tiefes Verständnis für Ihre Kunden erforderlich. Außerdem brauchen Sie Partner mit den richtigen Beziehungen und Ökosystemen, die sie auf dem Weg begleiten.
Kosten
Die Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken erfordert in der Regel höhere Anfangsinvestitionen. Kurzfristig ist das Festhalten am Status quo oft günstiger. Einige Unternehmen benötigen Hilfe bei der Erstellung eines Investitionsplans, um zu zeigen, wie sich eine sofortige Investition langfristig in einer dauerhafteren Rentabilität niederschlägt.
Systemische Trägheit
Nachhaltigkeit ist zwar ein wichtiges Ziel, wird aber oft nicht als wichtiger angesehen als andere Schlüsselprioritäten, die möglicherweise frühzeitiger Vorteile bringen. Viele Unternehmen planen in Zehnjahres-Schritten. Eine Verpflichtung für 2050 ist zwar gut, reicht aber aus planerischer Sicht oft nicht aus, um in diesem Jahrzehnt ausreichende Maßnahmen zu ergreifen. Es geht darum, Risiken als Chancen zu begreifen und zu argumentieren, dass nachhaltiges Handeln jetzt notwendig ist, um in Zukunft Nachhaltigkeit im Geschäft zu erreichen.
Mangel an Tools, Erkenntnissen und Fachwissen
Die fehlende Vorbereitung auf die Entwicklung einer Vision, Strategie und eines Frameworks für unternehmerische Nachhaltigkeit stellt ein enormes Risiko dar. Unternehmen sind möglicherweise nicht zur Umsetzung nachhaltiger Lösungen in der Lage oder wissen nicht einmal, wo sie anfangen sollen. Nachhaltigkeit im Geschäftsleben entwickelt sich weiter, und damit auch die Antworten. Jedes Unternehmen benötigt ein Ökosystem aus Innovationspartnern, die ihm dabei helfen, die Welt neu zu erfinden und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.
Erkenntnisse aus Umweltdaten verändern das Verhalten von Unternehmen und der Gesellschaft und führen zur Entstehung nachhaltiger Unternehmen. Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt ist daher ein Megatrend, der die Wettbewerbsfähigkeit und sogar das Überleben von Unternehmen auf dem Markt weiterhin stark beeinflussen wird. Führungskräfte versuchen, das Potenzial von Daten, KI und Blockchain zur Bewältigung von Klima- und Umweltrisiken, zur Optimierung der Anlagenleistung und Ressourcennutzung, zur Förderung der Dekarbonisierung und zum Aufbau nachhaltigerer Lieferketten zu nutzen.
IBM setzt sein Engagement für Nachhaltigkeit fort, unter anderem durch Umweltschutz und die Beschaffung erneuerbarer Energien, die Reduzierung von CO2-Emissionen, die Wiederverwendung und das Recycling von Produkten und Abfällen, die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Erhaltung der Artenvielfalt. Durch die Förderung kontinuierlicher Verbesserungen und die Festlegung neuer Ziele für die ökologische Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen kann Sie IBM mit seiner 30-jährigen Erfahrung als Vorreiter im Umweltschutz beim Aufbau von Nachhaltigkeitslösungen unterstützen, die gut für Ihr Unternehmen, Ihre Marke und unseren Planeten sind.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.
Verwenden Sie die ESG-Berichterstattung zur Integration von Datensilos. Identifizieren Sie neue Möglichkeiten, um nachhaltige Verfahren in Ihre Betriebsabläufe einzubetten und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen zu vereinfachen.
Optimieren Sie die Zuweisung von Ressourcen für Anwendungen in Ihrem gesamten Ökosystem mit der IBM® Turbonomic-Plattform. Steigern Sie die Auslastung, senken Sie die Energiekosten und den CO2-Ausstoß und sorgen Sie für einen kontinuierlich effizienten Betrieb, indem Sie Anwendungen nur so viel verbrauchen lassen, wie sie tatsächlich zur Ausführung benötigen.
Messen, überwachen, prognostizieren und berichten Sie über den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens und liefern Sie dabei Erkenntnisse in nahezu Echtzeit, um Nachhaltigkeitsinitiativen zu beschleunigen und die Auswirkungen auf Ihre Geschäftsabläufe und Ihre Lieferkette zu reduzieren.
Berücksichtigen Sie Nachhaltigkeitsaspekte in Ihren Betriebsabläufen und schaffen Sie eine widerstandsfähigere, nachhaltigere Infrastruktur, indem Sie deren Lebensdauer durch intelligentes Anlagenmanagement, Überwachung und vorausschauende Wartung verlängern.
Reduzieren Sie Abfall, Kosten und logistikbedingte Emissionen, indem Sie die Auftragsabwicklung und Lieferung mit bewährten Lieferkettenlösungen optimieren, die auf KI basieren, durch die Blockchain unterstützt werden und auf einer offenen Hybrid-Cloud-Plattform aufbauen.
Verbessern Sie die Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes, während Sie gleichzeitig die Wartung optimieren und Ausfälle reduzieren – mit intelligentem Asset-Management und einer umfassenden Gewinnung von Klima- und Umwelterkenntnissen für Energie- und Versorgungsunternehmen.
IBM Garage für Nachhaltigkeitsexperten kann Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Herausforderungen und Chancen im Bereich Nachhaltigkeit zu identifizieren, kritische Maßnahmen zu priorisieren und die Ergebnisse anhand von Geschäfts- und Nachhaltigkeitszielen zu messen, um schnell Ergebnisse zu erzielen.
Mit IBM Turbonomic können Sie Anwendungen nahtlos, kontinuierlich und kostengünstig ausführen, um so eine effiziente App-Performance zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu senken.