Was ist Nachhaltigkeit im Geschäft?

Auf dem Weg zu einem wirklich nachhaltigen Unternehmen sind mehrere Herausforderungen zu bewältigen:

Kundenbereitschaft

Während sich die Einstellung zur Nachhaltigkeit ändert, kann es sich kein Unternehmen leisten, zurückzubleiben. Gleichzeitig können es die wenigsten finanziell riskieren, dem Wunsch nach nachhaltigen Angeboten zu weit voraus zu sein. Um eine nachhaltige Zukunft aktiv mitzugestalten, ist ein tiefes Verständnis für Ihre Kunden erforderlich. Außerdem brauchen Sie Partner mit den richtigen Beziehungen und Ökosystemen, die sie auf dem Weg begleiten.

Kosten

Die Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken erfordert in der Regel höhere Anfangsinvestitionen. Kurzfristig ist das Festhalten am Status quo oft günstiger. Einige Unternehmen benötigen Hilfe bei der Erstellung eines Investitionsplans, um zu zeigen, wie sich eine sofortige Investition langfristig in einer dauerhafteren Rentabilität niederschlägt.

Systemische Trägheit

Nachhaltigkeit ist zwar ein wichtiges Ziel, wird aber oft nicht als wichtiger angesehen als andere Schlüsselprioritäten, die möglicherweise frühzeitiger Vorteile bringen. Viele Unternehmen planen in Zehnjahres-Schritten. Eine Verpflichtung für 2050 ist zwar gut, reicht aber aus planerischer Sicht oft nicht aus, um in diesem Jahrzehnt ausreichende Maßnahmen zu ergreifen. Es geht darum, Risiken als Chancen zu begreifen und zu argumentieren, dass nachhaltiges Handeln jetzt notwendig ist, um in Zukunft Nachhaltigkeit im Geschäft zu erreichen.

Mangel an Tools, Erkenntnissen und Fachwissen

Die fehlende Vorbereitung auf die Entwicklung einer Vision, Strategie und eines Frameworks für unternehmerische Nachhaltigkeit stellt ein enormes Risiko dar. Unternehmen sind möglicherweise nicht zur Umsetzung nachhaltiger Lösungen in der Lage oder wissen nicht einmal, wo sie anfangen sollen. Nachhaltigkeit im Geschäftsleben entwickelt sich weiter, und damit auch die Antworten. Jedes Unternehmen benötigt ein Ökosystem aus Innovationspartnern, die ihm dabei helfen, die Welt neu zu erfinden und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.