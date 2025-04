In vielen Unternehmen erfolgt die jährliche THG-Bilanzierung mittels Tabellenkalkulation. Daraus ergeben sich höhere Risiken und Produktivitätsverluste, insbesondere für komplexe, globale Unternehmen mit Berichterstattung nach mehreren Frameworks. Mit der Software zur ESG-Berichterstellung behalten Sie den Überblick. Sie automatisiert die Datenerfassung direkt an der Quelle und verfügt über eine Emissionsfaktor-Engine für national anerkannte CO2-Emissionsfaktoren. Dazu gehören:

US EPA Climate Leaders Program



Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID)



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)



International Energy Agency (IEA) National Electricity Factors



Australian National Greenhouse Accounts (NGA)



Ministry for the Environment in Neuseeland



Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) im Vereinigten Königreich