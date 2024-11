Klimaschutzprojekte, die sich auf die Abfallwirtschaft konzentrieren, gehen die Emissionen auf verschiedene Weise an. Auf Deponien entsteht bei der Zersetzung von Abfallstoffen Methan – ein starkes Treibhausgas, das nach Kohlendioxid an zweiter Stelle steht und zur Erderwärmung beiträgt. Methan auf Mülldeponien kann aufgefangen und vernichtet oder in eine Energiequelle umgewandelt werden.

In landwirtschaftlichen Betrieben ist Gülle mittlerweile eine der Hauptquellen für Methanemissionen. Wenn der Müll jedoch in einem anaeroben Vergärungssystem behandelt wird, wird der Abfall zu Biogas abgebaut, einem Kraftstoff, der eine geringere Kohlenstoffbilanz als Methan hat.