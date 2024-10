Was sind Scope 1-, 2- und 3-Emissionen?

Unternehmen können energieeffiziente Geräte (wie z. B. Elektrofahrzeuge) einsetzen und eine höhere Energieeffizienz in ihren Gebäuden und Industrieprozessen anstreben. Sie können auch Herstellungs- oder Betriebsverfahren ändern, um weniger Treibhausgase auszustoßen. Zum Beispiel können Zementhersteller die Emissionen reduzieren, indem sie die Mischung der Rohstoffe, die bei der Produktion verwendet werden, anpassen. Einige Branchen können Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) einsetzen, um CO2-Emissionen an der Quelle abzufangen und unterirdisch zu speichern. Das verhindert, dass sie in die Erdatmosphäre gelangen und zur Erderwärmung beitragen.