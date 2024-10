Was ist nachhaltiges Design?

In einem linearen Designsystem sind die Hersteller nicht in den gesamten Produktlebenszyklus involviert und übernehmen keine Verantwortung für Produkte oder Verpackungen nach dem Verkauf. Produktverantwortung stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Designprozesses. In diesem System berücksichtigen die Hersteller den gesamten Produktlebenszyklus während der Produktion, Nutzung und Entsorgung.

Produktverantwortung kann freiwillig erfolgen, indem Unternehmen daran arbeiten, die Produktion kreislaufförmig zu gestalten, z. B. durch ein Produkt-Service-Systemmodell (PSS). Ein PSS-Modell erfüllt Kundenbedürfnisse, indem es ein Produkt und eine Dienstleistung gemeinsam erfüllt – wie z. B. Fahrrad- oder Carsharing. Da es sich bei einem PSS-Modell um eine zusammenhängende Mischung aus Produkten und Dienstleistungen handelt, bietet es Unternehmen einen Anreiz, Produkte zu entwickeln, die langlebig und robust sind. Produktverantwortung kann auch durch staatliche Maßnahmen gefördert werden. So bietet beispielsweise die Europäische Union (EU) mit der Ökodesign-Richtlinie (Richtlinie 2009/125/EC), einem Rahmenwerk für die Regulierung nachhaltiger Produkte, Anreize für ein besseres Produktdesign.