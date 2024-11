Was ist eine LEED-Zertifizierung?

Die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) ist die Anerkennung dafür, dass ein Gebäude oder eine Gemeinde bestimmte Standards für nachhaltiges Design und Energieeffizienz erfüllt hat. LEED-Zertifizierungen reichen von „LEED-zertifiziert“, was ein grundlegendes Maß an Nachhaltigkeit anzeigt, bis hin zu „LEED-Platin“, was das höchste Maß an Nachhaltigkeit anzeigt.