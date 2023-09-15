Was ist die CSRD?

Ziel der CSRD ist es, Klarheit zu schaffen, die es Investoren, Analysten, Verbrauchern und anderen Stakeholdern ermöglicht, die Nachhaltigkeitsleistung von EU-Unternehmen sowie die damit verbundenen geschäftlichen Auswirkungen und Risiken besser zu bewerten. Die CSRD, die als Teil des Pakets der Europäischen Kommission für nachhaltige Finanzen eingeführt wurde, erweitert den Anwendungsbereich, die Nachhaltigkeitsangaben und die Berichterstattungsanforderungen ihres Vorgängers, der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD), beträchtlich.

Die CSRD-Berichterstattung basiert auf dem Konzept der doppelten Wesentlichkeit: Unternehmen müssen Informationen darüber offenlegen, wie sich ihre Geschäftstätigkeit auf den Planeten und seine Menschen auswirkt und wie sich ihre Nachhaltigkeitsziele, -maßnahmen und -risiken auf den finanziellen Zustand des Unternehmens auswirken. Beispielsweise verlangt die CSRD von Unternehmen nicht nur, dass sie über ihren Energieverbrauch und ihre Kosten berichten, sondern auch Emissionsmetriken offenlegen, die detailliert beschreiben, wie sich dieser Energieverbrauch auf die Umwelt auswirkt, Ziele für die Reduzierung dieser Auswirkungen und Informationen darüber, wie sich das Erreichen dieser Ziele auf die Finanzen der Unternehmen auswirkt.

Alle Offenlegungen im Rahmen der CSRD müssen öffentlich zugänglich sein, und die CSRD schreibt vor, dass alle Offenlegungen von Dritten auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.