Was ist die CSRD?

Die CSRD ist eine Rechtsvorschrift der Europäischen Union (EU), die seit dem 5. Januar 2023 in Kraft ist und von EU-Unternehmen (einschließlich qualifizierter EU-Tochtergesellschaften von Nicht-EU-Unternehmen) verlangt, ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen offenzulegen und darzulegen, wie sich ihre Maßnahmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auf ihr Geschäft auswirken.
Ziel der CSRD ist es, Klarheit zu schaffen, die es Investoren, Analysten, Verbrauchern und anderen Stakeholdern ermöglicht, die Nachhaltigkeitsleistung von EU-Unternehmen sowie die damit verbundenen geschäftlichen Auswirkungen und Risiken besser zu bewerten. Die CSRD, die als Teil des Pakets der Europäischen Kommission für nachhaltige Finanzen eingeführt wurde, erweitert den Anwendungsbereich, die Nachhaltigkeitsangaben und die Berichterstattungsanforderungen ihres Vorgängers, der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD), beträchtlich.
Die CSRD-Berichterstattung basiert auf dem Konzept der doppelten Wesentlichkeit: Unternehmen müssen Informationen darüber offenlegen, wie sich ihre Geschäftstätigkeit auf den Planeten und seine Menschen auswirkt und wie sich ihre Nachhaltigkeitsziele, -maßnahmen und -risiken auf den finanziellen Zustand des Unternehmens auswirken. Beispielsweise verlangt die CSRD von Unternehmen nicht nur, dass sie über ihren Energieverbrauch und ihre Kosten berichten, sondern auch Emissionsmetriken offenlegen, die detailliert beschreiben, wie sich dieser Energieverbrauch auf die Umwelt auswirkt, Ziele für die Reduzierung dieser Auswirkungen und Informationen darüber, wie sich das Erreichen dieser Ziele auf die Finanzen der Unternehmen auswirkt.
Alle Offenlegungen im Rahmen der CSRD müssen öffentlich zugänglich sein, und die CSRD schreibt vor, dass alle Offenlegungen von Dritten auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.
Der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments stellte im Jahr 2021 nach der Auswertung der vom NFRD erhobenen Informationen mehrere Mängel1 fest. Hierzu gehörte ein Mangel an einheitlichen und vergleichbaren Daten, der sich negativ auf Nachhaltigkeitsinvestitionen auswirken und zu einem Anstieg der Datenkosten für die Stakeholder führen könnte.
Die CSRD zielt darauf ab, den Offenlegungsprozess zu verbessern und Anlegern und Verbrauchern eine einfachere und einheitlichere Möglichkeit zu bieten, die ESG-Auswirkungen eines Unternehmens zu verstehen und zu vergleichen und auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsdaten fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Längerfristig bestehen die übergeordneten Ziele der CSRD darin, das Klimarisiko zu verringern und die Nachhaltigkeit in der EU insgesamt zu verbessern. In Verbindung mit Europas Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und europäischen Green-Deal-Initiativen werden verbesserte Klimainformationen eine global wettbewerbsfähige und resiliente Industrie, renovierte energieeffiziente Gebäude, saubere Energie und fortschrittliche saubere technologische Innovationen unterstützen.
Bis 2028 müssen alle folgenden Organisationen oder Unternehmen die CSRD einhalten:
Dazu gehören alle Unternehmen, die an einer in der EU regulierten Börse notiert sind – mit Ausnahme von börsennotierten „Mikrounternehmen“, die zwei der folgenden drei Kriterien an aufeinander folgenden Bilanzdatumsätzen nicht erfüllen:
Hierzu zählen alle börsennotierten oder nicht börsennotierten Unternehmen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen:
Dazu gehören Nicht-EU-Muttergesellschaften, die in den letzten zwei Jahren einen Jahresumsatz in der EU von mindestens 150 Mio. Euro erzielt haben und außerdem Eigentümer sind von:
einem großen in der EU ansässigen Unternehmen, oder
einer in der EU ansässigen Tochtergesellschaft, deren Wertpapiere an einer in der EU regulierten Marktbörse notiert sind, oder
Die obigen Angaben enthalten die kürzlich aktualisierten Schwellenwerte der EU-Rechnungslegungsrichtlinie (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zur Bestimmung der Größenkategorie eines Unternehmens.
Die Einhaltung der CSRD wird schrittweise von 2024 bis 2029 eingeführt und richtet sich in erster Linie nach dem Bestand der NFRD oder der Unternehmensgröße.
Ab dem Geschäftsjahr 2024 (und Berichterstattung im Jahr 2025)
Die Einhaltung ist für Unternehmen (oder „Entitäten“) vorgeschrieben, die bereits zur Einhaltung der NFRD verpflichtet sind. Hierzu zählen alle in einem EU-regulierten Markt gelisteten Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern.
Ab dem Geschäftsjahr 2025 (und Berichterstattung im Jahr 2026)
Die Einhaltung ist für große Unternehmen (siehe oben) vorgeschrieben, die noch nicht zur Einhaltung der NFRD verpflichtet sind.
Ab dem Geschäftsjahr 2026 (und Berichterstattung im Jahr 2027)
Die Einhaltung der Vorschriften ist für kleine und mittlere Unternehmen (auch kleine und mittlere Entitäten oder KMU genannt) vorgeschrieben, d. h. für Unternehmen, die an einem EU-regulierten Markt notiert sind:
Ab dem Geschäftsjahr 2028 (und Berichterstattung im Jahr 2029)
Die Einhaltung der Vorschriften ist für bestimmte Unternehmen aus Drittländernvorgeschrieben.
Im Jahr 2022 veröffentlichte die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ihren ersten Entwurf europäischer Sustainability Reporting Standards (ESRS). Die ESRS umreißen die Kennzahlen, die Unternehmen melden müssen und wie sie diese melden müssen, um die CSRD-Offenlegungsanforderungen zu erfüllen.
Insgesamt gibt es 12 ESRS, die Offenlegungen und Metriken zu Nachhaltigkeitsthemen in vier Kategorien detailliert beschreiben:
Bereichsübergreifend: Allgemeine Prinzipien und allgemeine Offenlegungen.
Umwelt: Klimawandel, Verschmutzung, Wasser- und Meeresressourcen, Biodiversität und Ökosysteme, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft.
Sozial: Eigene Arbeitskräfte, Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette, betroffene Gemeinden, Verbraucher und Nutzer.
Governance: Geschäftsgebaren
Die bereichsübergreifende Berichterstattung ist für alle Unternehmen vorgeschrieben, die der CSRD unterliegen, während die ESG-Berichterstattung für diejenigen Unternehmen verpflichtend ist, die sie als wesentlich erachten.
Im Dezember 2023 wurden die ESRS im Amtsblatt der EU als rechtsverbindlich veröffentlicht.
Im Februar 2024 einigten sich die EU-Institutionen darauf, die Frist für die Verabschiedung sektorspezifischer Europäischer Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) um zwei Jahre zu verschieben. Es wird erwartet, dass die sektorspezifischen ESRS bis Juni 2026 veröffentlicht werden, was keine Auswirkungen auf die CSRD-Wirkungsdaten hat.
Sämtliche CSRD-Berichte müssen den Standard der doppelten Wesentlichkeit erfüllen. Das bedeutet, dass Unternehmen über beide der folgenden Punkte berichten müssen:
Wesentlichkeit der Auswirkungen
Die Auswirkungen, die ihre Unternehmen auf Nachhaltigkeitsfragen haben oder wahrscheinlich haben werden (z. B. Kohlenstoffemissionen, Vielfalt der Belegschaft, Achtung der Menschenrechte).
Finanzielle Wesentlichkeit
Die Auswirkungen, die Nachhaltigkeitsfragen auf die Finanzen des Unternehmens haben oder haben werden (z. B.Cashflows, Risiko, Zugang zu Finanzmitteln).
Die meisten Unternehmen führen als ersten Schritt zur CSRD-Konformität eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung durch.
Unternehmen müssen Daten austauschen und managementbezogene Kommentare zu verschiedenen Themen bereitstellen, darunter (aber nicht beschränkt auf):
Nachhaltigkeitsrichtlinien und Due Diligence
Unternehmen müssen spezifische Richtlinien für verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte festlegen und die Sorgfaltspflicht für die Überwachung und Durchsetzung dieser Richtlinien beschreiben. Zu diesen Nachhaltigkeitsaspekten können gehören:
Zielmetriken und Übergangspläne
Die Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeitsziele und die Fortschritte auf dem Weg dorthin darlegen und erläutern, wie diese Ziele den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 unterstützen, wie es die EU-Gesetze verlangen.
Wertschöpfungs- und Lieferketten
Unternehmen müssen ihren Due-Diligence-Prozess zur Identifizierung und Minderung der sozialen und ökologischen Auswirkungen in ihren Wertschöpfungsketten und Lieferketten offenlegen.
Nachhaltigkeitsrisiken
Unternehmen müssen die Risiken dokumentieren, die von verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten wie dem Klimawandel und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ausgehen. Dazu gehört auch, dass sie die Belastbarkeit ihres Geschäftsmodells gegenüber diesen Risiken und die potenziellen Auswirkungen auf Stakeholder, Aktionäre, Geschäftsbetrieb und Finanzergebnisse darlegen.
Die CSRD verlangt, dass ein Dritter die im Bericht enthaltenen Nachhaltigkeitsinformationen und -daten prüft und sicherstellt. Zur Einhaltung der Vorschriften muss der Prüfer zunächst eine begrenzte Sicherheit geben, die sich größtenteils auf die eigenen Aussagen des Unternehmen stützt. Innerhalb der nächsten drei Jahre wird die CSRD jedoch schrittweise die Forderung nach angemessener Sicherheit einführen, die sich auf die Untersuchung und das Verständnis der Abläufe, Prozesse und Kontrollen des Unternehmens durch den Prüfer stützt.
Die EFRAG ist für die neuen Richtlinienstandards im Namen der Europäischen Kommission verantwortlich. Die EFRAG ist eine private Vereinigung, die hauptsächlich von der EU finanziert wird und die Europäische Kommission bei der Übernahme internationaler Berichtsstandards in die EU-Gesetzgebung berät.
Um dies zu erreichen, arbeitet die EFRAG mit mehreren Einrichtungen zusammen, die sie fachlich beraten, darunter
Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Kohärenz zwischen den CSRD-Standards und den EU-Gesetzen sicherzustellen.
Sobald die Standards festgelegt sind, stellt die EFRAG den Unternehmen die spezifischen Berichtspflichten in der ESRS zur Verfügung. Die Unternehmen müssen diese Informationen zusammentragen und in ihre Lageberichte aufnehmen, um die Zugänglichkeit für die Stakeholder zu verbessern. Unternehmen müssen einen Jahresbericht über das European Single Electronic Format (ESEF) einreichen und Informationen mit iXBRL digital kennzeichnen, damit sie für die Verwendung im European Single Access Point maschinenlesbar sind.
Die Europäische Kommission hat die NFRD im Jahr 2014 verabschiedet, um Anlegern und Stakeholdern einen besseren Einblick in die ESG-Leistung von Unternehmen zu geben.
Die CSRD baut in mehrfacher Hinsicht auf der NFRD auf:
Der CSRD gilt für viele weitere Unternehmen
Der Schwerpunkt der NFRD lag hauptsächlich auf Unternehmen von öffentlichem Interesse und börsennotierten Unternehmen. Mit der CSRD wird der Geltungsbereich auf große, nicht börsennotierte Unternehmen ausgeweitet, unabhängig von der Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Infolgedessen sind wesentlich mehr Unternehmen von der Meldepflicht betroffen.
Das CSRD erfordert eine Prüfung durch Dritte
Eine externe Partei muss die CSRD-Berichte prüfen. Im Rahmen der NFRD ist die Prüfung durch Dritte für die meisten Unternehmen optional.
Die CSRD-Berichterstattung hat einen größeren Umfang
CSRD-Berichte müssen Nachhaltigkeitsziele, Risiko- und Chancenmanagement abdecken, mit Schwerpunkt auf der Zukunftsplanung. Die NFRD ermöglicht Unternehmen mehr Flexibilität bei der Berichterstattung über Nachhaltigkeitsinformationen.
CSRD erfordert einen eigenständigen Bericht
Unternehmen können die NFRD-Berichterstattung als Teil ihres Jahresberichts aufnehmen.
CSRD erfordert ein bestimmtes elektronisches Format
CSRD-Berichte müssen im ESEF/XHTML-Format eingereicht werden, während die NFRD Unternehmen die Wahl ihres bevorzugten Formats ermöglicht.
Die ESRS wurde von der EFRAG in Abstimmung mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures und dem Global Reporting Index entwickelt. Hinzu kommt, dass die EU-Taxonomieverordnung, die 2021 in Kraft getreten ist, Unternehmen verpflichtet, die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Aktivitäten offenzulegen, und diese Informationen in ihren CSRD-Offenlegungen berücksichtigen müssen.
Die CSRD enthält Informationen, die finanzielle Entitäten zur Einhaltung der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) benötigen. Die Informationen, die Unternehmen für die CSRD-Offenlegung berichten, werden Finanzberatern und Marktteilnehmern helfen, diese SFDR-Verpflichtungen zu erfüllen. Dadurch entsteht ein Datenfluss zwischen Behörden, der Unternehmen dabei hilft, genaue Berichte bereitzustellen, um die Vorschriften einzuhalten.
Das Erreichen harmonisierter Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der gesamten EU ist durch die Angleichung verschiedener Vorschriften möglich. Diese Koordinierung liefert Stakeholdern und Verbrauchern konsistente Informationen über die Umweltauswirkungen von Unternehmen.
Die CSRD verlangt von den EU-Mitgliedstaaten, dass sie über eine Untersuchungs- und Compliance-Entität verfügen, die wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafen verhängt. Diese Strafen basieren auf verschiedenen Faktoren, darunter die Schwere und Dauer des Verstoßes sowie die finanzielle Lage des Unternehmens. Die einzelnen Mitgliedsstaaten legen die Strafen für die Nichteinhaltung der CSRD auf der Grundlage der jeweiligen staatlichen Gesetze fest. Es wird empfohlen, dass sich jedes Unternehmen über alle Gesetzesänderungen auf dem Laufenden hält und sich rechtlich beraten lässt, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Ermittlungsverfahren und mögliche Strafen zu vermeiden.
Um die CSRD einzuhalten, müssen Unternehmen große Datenmengen sammeln und konsolidieren. Eine solide Grundlage für ESG-Daten kann die Berichterstattung erleichtern, CSRD-Angaben prüfbar machen und Unternehmen dabei helfen, besser auf die ab 2024 in Kraft tretenden Änderungen vorbereitet zu sein.
1 „Briefing: Non-financial Reporting Directive“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), Nora Hahnkamper-Vandenbulcke, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Januar 2021.
