Was ist die Global Reporting Initiative (GRI)?

Die GRI-Standards sind in drei Abschnitte unterteilt: universell, Sektoren und Themen. Dies ist ein modulares, vernetztes System: Alle Unternehmen verwenden die drei universellen Standards, wählen aber die Branchen- und Themenstandards, die auf ihren Fall am besten geeignet sind. Die Sektorstandards sind recht neu. Nur einer wurde bereits veröffentlicht und drei weitere befinden sich derzeit in der Entwicklung.

Die universellen Standards sind unterteilt in:

GRI 1: Grundlagen

Grundlagen GRI 2: Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben GRI 3: Wesentliche Themen

GRI 3 bietet einen klaren Prozess zur Identifizierung „wesentlicher Themen“. Dies beginnt damit, den Kontext des Unternehmens zu verstehen, tatsächliche und potenzielle Auswirkungen zu identifizieren, die Bedeutung dieser Auswirkungen zu bewerten, die wichtigsten Auswirkungen für die Berichterstattung zu priorisieren und schließlich relevante wesentliche Themen zu bestimmen.

Die Themennormen sind unterteilt in:

GRI 200: Wirtschaftliche Themen

Wirtschaftliche Themen GRI 300s: Umweltthemen

Umweltthemen GRI 400s: Soziale Themen

Die universellen Standards wurden erst kürzlich aktualisiert und waren bisher unter dem Namen „GRI 100“ bekannt. Möglicherweise werden bis 2023 entweder die alten oder die neuen Standards in der Berichterstattung angezeigt, wenn die neuen Standards verwendet werden müssen.

Die Standards legen Indikatoren, sogenannte Offenlegungen, fest, die für die transparente Berichterstattung über ein Unternehmen und seine Auswirkungen erforderlich sind. Jeder Themenstandard enthält Angaben zum Managementansatz sowie themenspezifische Angaben. Bei der Offenlegung des Managementansatzes wird untersucht, wie ein Unternehmen ein wesentliches Thema verwaltet, welche Auswirkungen damit verbunden sind und welche Erwartungen und Interessen die Stakeholder haben.

GRI 403, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, ist beispielsweise ein als „soziales Thema“ eingestufter Themenstandard. Innerhalb dieses Standards gibt es eine Reihe von Angaben.

Angaben zum Managementansatz:

Offenlegung 403-1: Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Offenlegung 403-2: Gefahrenerkennung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen

Offenlegung 403-3: Berufliche Gesundheitsdienstleistungen

Offenlegung 403-4: Beteiligung, Beratung und Kommunikation der Arbeitnehmer über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Offenlegung 403-5: Arbeitnehmerschulung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Offenlegung 403-6: Förderung der Gesundheit der Arbeitnehmer

Offenlegung 403-7: Prävention und Minderung der Auswirkungen von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die in direktem Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen stehen

Themenspezifische Angaben:

Offenlegung 403-8: Arbeitnehmer, die von einem Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem erfasst werden

Offenlegung 403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen

Offenlegung 403-10: Arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme

Die Standards enthalten Anforderungen für jede Offenlegung sowie Anleitungen für die Entwicklung der effektivsten und umfassendsten Beschreibung. Für einige Offenlegungen werden Anforderungen festgelegt, in denen die für die Berichterstattung erforderlichen Informationen festgelegt sind, oder es gibt Anweisungen zur Einhaltung des GRI-Standards.

Die GRI-Standards sind so strukturiert, dass sie einem Unternehmen und seinen Stakeholdern helfen, den Kontext des Berichts zu verstehen, damit sie die Bedeutung seiner Auswirkungen besser erkennen können.

Weitere Informationen finden Sie in dieser Zusammenfassung der GRI-Standards.