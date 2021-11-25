Was ist die Global Reporting Initiative (GRI)?

Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine internationale, unabhängige gemeinnützige Organisation, die Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen dabei unterstützt, ihre Auswirkungen auf die Welt klar zu kommunizieren. Eine gründliche und präzise ESG-Berichterstattung (Umwelt,Soziales und Governance) ist sowohl für Wachstum als auch für Transparenz von entscheidender Bedeutung. Aber ohne eine standardisierte Methodik kann die Nachhaltigkeitsberichterstattung schwierig zu bewerten sein.
Die GRI-Standards sind die am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie werden derzeit von über 10.000 Berichterstattern in mehr als 100 Ländern verwendet und gelten für Regierungen, Unternehmen, große Organisationen und kleine Organisationen. Sie sind besonders nützlich, um die Bemühungen eines Unternehmens zur Erreichung seiner Klimaneutralitätsziele zu verfolgen und darüber zu berichten.
Das benutzerfreundliche Format stellt außerdem sicher, dass die GRI-Standards von Experten übernommen werden können, die in Bezug auf die ESG- und Nachhaltigkeitberichterstattung möglicherweise weniger Erfahrung und Ressourcen haben. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist,in Übereinstimmung mit den Standards zu berichten (bevorzugt), kann es diese dennoch nutzen, um unter Bezugnahme auf die GRI-Standards zu berichten, was die Standards zu einem sehr zugänglichen Instrument zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen jeder Größe und auf allen Phasen auf dem Weg zur Dekarbonisierung macht.
Die GRI-Standards sind auch besonders wichtig für multinationale Unternehmen, die in mehreren Regionen mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsanforderungen tätig sind, da sie einheitlich, messbar und vergleichbar sind und in einer standardisierten Berichtssprache verstanden werden können.
GRI-Standards sind für eine Reihe von internen und externen Stakeholdern relevant, denen die Transparenz der Auswirkungen eines Unternehmens wichtig ist. Zu diesen Stakeholdern gehören in der Regel Mitarbeiter, Aufsichtsbehörden, politische Entscheidungsträger und Investoren, die alle unterschiedliche Gründe für den Zugriff auf einheitliche integrierte ESG-Berichte haben.
Die GRI-Standards sind in drei Abschnitte unterteilt: universell, Sektoren und Themen. Dies ist ein modulares, vernetztes System: Alle Unternehmen verwenden die drei universellen Standards, wählen aber die Branchen- und Themenstandards, die auf ihren Fall am besten geeignet sind. Die Sektorstandards sind recht neu. Nur einer wurde bereits veröffentlicht und drei weitere befinden sich derzeit in der Entwicklung.
Die universellen Standards sind unterteilt in:
GRI 3 bietet einen klaren Prozess zur Identifizierung „wesentlicher Themen“. Dies beginnt damit, den Kontext des Unternehmens zu verstehen, tatsächliche und potenzielle Auswirkungen zu identifizieren, die Bedeutung dieser Auswirkungen zu bewerten, die wichtigsten Auswirkungen für die Berichterstattung zu priorisieren und schließlich relevante wesentliche Themen zu bestimmen.
Die Themennormen sind unterteilt in:
Die universellen Standards wurden erst kürzlich aktualisiert und waren bisher unter dem Namen „GRI 100“ bekannt. Möglicherweise werden bis 2023 entweder die alten oder die neuen Standards in der Berichterstattung angezeigt, wenn die neuen Standards verwendet werden müssen.
Die Standards legen Indikatoren, sogenannte Offenlegungen, fest, die für die transparente Berichterstattung über ein Unternehmen und seine Auswirkungen erforderlich sind. Jeder Themenstandard enthält Angaben zum Managementansatz sowie themenspezifische Angaben. Bei der Offenlegung des Managementansatzes wird untersucht, wie ein Unternehmen ein wesentliches Thema verwaltet, welche Auswirkungen damit verbunden sind und welche Erwartungen und Interessen die Stakeholder haben.
GRI 403, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, ist beispielsweise ein als „soziales Thema“ eingestufter Themenstandard. Innerhalb dieses Standards gibt es eine Reihe von Angaben.
Angaben zum Managementansatz:
Themenspezifische Angaben:
Die Standards enthalten Anforderungen für jede Offenlegung sowie Anleitungen für die Entwicklung der effektivsten und umfassendsten Beschreibung. Für einige Offenlegungen werden Anforderungen festgelegt, in denen die für die Berichterstattung erforderlichen Informationen festgelegt sind, oder es gibt Anweisungen zur Einhaltung des GRI-Standards.
Die GRI-Standards sind so strukturiert, dass sie einem Unternehmen und seinen Stakeholdern helfen, den Kontext des Berichts zu verstehen, damit sie die Bedeutung seiner Auswirkungen besser erkennen können.
Weitere Informationen finden Sie in dieser Zusammenfassung der GRI-Standards.
Durch eine verbesserte Berichterstattung sind Unternehmen besser in der Lage, ihre Auswirkungen besser zu messen, offenzulegen, zu verwalten und zu verstehen und strategische Möglichkeiten zu identifizieren.
Eine klare und einheitliche Berichterstattung schafft Vertrauen. Sie verbessert die Beziehung eines Unternehmens zu seiner Gemeinschaft, der Branche und den eigenen internen Mitarbeitern, was wiederum den langfristigen Marktwert steigern kann. Investoren nehmen zunehmend die Risikoprofile ihrer Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit unter die Lupe, indem sie eine klare Berichterstattung fordern.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den GRI-Standards zeigt, worauf in der Zukunft der Fokus liegt. Die Standards werden kontinuierlich überarbeitet, um ein aktuelles Framework widerzuspiegeln. Das bedeutet, dass die nach den GRI-Standards entwickelten Berichte ihre Relevanz behalten und leichter mit früheren Berichten und denen anderer in der Branche vergleichbar sind.
Unternehmen benötigen eine genaue, weltweit anerkannte ESG-Berichterstattung, um die Anforderungen an die Stakeholder- und Investoren-Berichterstattung und die Transparenz ihrer Dekarbonisierungsbemühungen einzuhalten.
Im Jahr 2023 veröffentlichten 98,6 % der S&P 500 Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte. Öffentliche Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt erkennen zunehmend die wirtschaftliche Bedeutung einer strukturierten ESG-Berichterstattung. Die GRI bietet eine Reihe anwendbarer und vergleichbarer Standards als Orientierung für diese Berichterstattung.
ESG-Software kann zur Unterstützung der GRI-Berichterstattung verwendet werden, indem sie genaue, konsistente Daten in Finanzqualität liefert. Es ist besonders nützlich für die Berichterstattung über Umweltmessungen wie die Berechnung von Treibhausgasemissionen (THG), wo quantitative Daten erforderlich sind. Die Bilanzierung vonTreibhausgasen und die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit sind komplexe Prozesse, für die genaue Echtzeit- und Langzeit-Energiedaten benötigt werden.
Die Konsolidierung beim GRI-Reporting kann schwierig sein, wenn die Informationen über verschiedene Geschäftsbereiche isoliert sind, und die Versionskontrolle kann schwierig zu handhaben sein, wenn sie in Tabellenkalkulationsprogrammen enthalten sind. ESG-Berichterstellung Software entfernt lokal verwaltete Daten und schafft eine einheitliche Informationsquelle. Es kann dann die Ausgaben liefern, die für die korrekte Erstellung der GRI-Berichterstellung erforderlich sind.
Mit dem ESG Reporting Frameworks-Modul von Envizi innerhalb der ESG Reporting-Lösungen sind Fragen zum GRI-Framework innerhalb des Moduls verfügbar, sodass Sie Daten an einem Ort erfassen und von Envizi aus Berichte an GRI senden können. Das ESG Reporting Frameworks-Modul unterstützt auch eine Reihe anderer Frameworks, darunter CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR und TCFD.
Innerhalb des Moduls werden neben jeder Frage auch Anleitungen und Tipps bereitgestellt, die Unternehmen aller Fachkenntnisse dabei helfen, die Berichtsanforderungen am besten zu erfüllen. Da die Antworten in verschiedenen Frameworks identisch oder ähnlich sein können und einige Jahre unverändert bleiben, können historische Antworten in verschiedenen Frameworks verwendet werden, ohne dass das manuelle Kopieren und Einfügen erforderlich ist, das häufig bei der herkömmlichen Berichterstattung einhergeht.
Die Berichterstattung zeigt ein transparentes Engagement für die Arbeit an einer positiveren Auswirkung auf die Gesellschaft und den Planeten. Die GRI-Standards sind die am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, und mit der Unterstützung von ESG-Berichterstellung Software wie Envizi können sie von vorausschauenden und verantwortungsbewussten Unternehmen genutzt werden, um ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu kommunizieren.
