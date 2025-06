Im Wettlauf um die Reduzierung von Emissionen, Verbrauch und Umweltauswirkungen muss alles berücksichtigt werden. Unternehmen aller Branchen wollen ihre Geschäftsmodelle umgestalten, indem sie der Nachhaltigkeit in ihren wichtigsten Abläufen Priorität einräumen und die wachsenden Anforderungen der wichtigsten Stakeholder und umweltbewussten Kunden erfüllen.

Aber allein ist das für Unternehmen nicht machbar. Der Weg in Richtung Netto-Null kann erst dann wirklich beginnen, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, seine CO2-Bilanz, seine Energiesparziele sowie seine Daten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) zu überwachen, nachzuverfolgen und Berichte darüber zu erstellen.

Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf den Planeten ausüben und gleichzeitig eine langfristige finanzielle Stabilität gewährleisten wollen, benötigen die richtige Kombination aus strategischen Partnerschaften und KI-gestützter Technologie, um ihre Ziele für geschäftliche Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen.

Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.