

Der IBM Impact Accelerator ist ein soziales Innovationsprogramm, das Gemeinden auf der ganzen Welt durch Technologien wie KI und ein Team aus Experten unterstützt, die von ökologischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen sind.

Bis heute hat der IBM Impact Accelerator 20 globale Projekte in vier aktiven Kohorten unterstützt, die sich auf nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wassermanagement und resiliente Städte spezialisiert haben.



Unsere Differenzierungsmerkmale: