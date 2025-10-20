IBM Impact Accelerator

Bereitstellung von IBM Technologie und KI-Lösungen für gemeinnützige Unternehmen und Regierungsbehörden zur Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Welt
Unsere Initiative


Der IBM Impact Accelerator ist ein soziales Innovationsprogramm, das Gemeinden auf der ganzen Welt durch Technologien wie KI und ein Team aus Experten unterstützt, die von ökologischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen sind.

Bis heute hat der IBM Impact Accelerator 20 globale Projekte in vier aktiven Kohorten unterstützt, die sich auf nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wassermanagement und resiliente Städte spezialisiert haben.


Unsere Differenzierungsmerkmale:

  • Globale Skalierung, lokale Auswirkungen

  • Zweijährige Programmdauer

  • Keine Kosten für die Teilnehmer

  • Fokus auf Gemeinden

Unsere Angebote

Häufig gestellte Fragen

IBM ist davon überzeugt, dass Wissenschaft, Technologie und Innovation dazu beitragen können, Umweltprobleme zu bewältigen und gleichzeitig Gemeinden bei der Erfüllung gesellschaftlicher Bedürfnisse zu unterstützen.

Der IBM Impact Accelerator verzeichnet 20 Einsatzbereiche, jeweils mit einer anderen gemeinnützigen Organisation oder Regierung, aufgeteilt in vier Kohorten: nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wassermanagement und resiliente Städte.

IBM wählt jedes Jahr fünf Organisationen aus, die sich auf einen bestimmten Bereich der sozialen Innovation gemäß den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung konzentrieren. Das Auswahlverfahren umfasst eine öffentliche Ausschreibung, an der jede gemeinnützige oder staatliche Organisation teilnehmen kann. Die Vorschläge werden auf ihre Durchführbarkeit und ihre Auswirkungen hin überprüft und bewertet und durch die Standardprozesse von IBM zur Einhaltung von Vorschriften geprüft. Der Auswahlprozess umfasst Beiträge von IBM Experten aus verschiedenen Bereichen wie IBM Consulting, Research, Software, Chief Sustainability Office und Corporate Social Responsibility. Bei den Auswahlkriterien werden unter anderem das Maß an Unterstützung der Antragsteller für die Gemeinden, die Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Technologielösungen sowie die Transparenz der Antragsteller bei der Messung und Berichterstattung berücksichtigt.

IBM arbeitet mit Organisationen zusammen, um technische Lösungen zu entwerfen, zu entwickeln und einzusetzen, die den Gemeinden direkt zugute kommen. Während der Durchführung bietet IBM Zugriff auf Plattformen wie IBM watsonx und Granite KI-Modelle, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence und Red Hat Open Source Technologien sowie technisches Mentoring zum Aufbau langfristiger Kapazitäten. Organisationen, die für die Teilnahme ausgewählt werden, müssen eine Finanzhilfevereinbarung mit IBM abschließen, die den Zugang zu IBM Technologien, Services und Ressourcen regelt.

Der IBM Impact Accelerator steht gemeinnützigen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt offen.

IBM plant, jedes Jahr fünf Organisationen für dieses Programm auszuwählen.