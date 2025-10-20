Bereitstellung von IBM Technologie und KI-Lösungen für gemeinnützige Unternehmen und Regierungsbehörden zur Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Welt
Der IBM Impact Accelerator ist ein soziales Innovationsprogramm, das Gemeinden auf der ganzen Welt durch Technologien wie KI und ein Team aus Experten unterstützt, die von ökologischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen sind.
Bis heute hat der IBM Impact Accelerator 20 globale Projekte in vier aktiven Kohorten unterstützt, die sich auf nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wassermanagement und resiliente Städte spezialisiert haben.
Unsere Differenzierungsmerkmale:
Wir bieten Kleinbauern auf der ganzen Welt Tools und Erkenntnisse.
Lösung: Deltares Aquality App
Projektstandort: Niederlande
Deltares, ein gemeinnütziges Unternehmen für Forschung und Entwicklung mit Sitz in den Niederlanden, arbeitet mit IBM zusammen, um die Reichweite seiner Deltares Aquality App zu verbessern und zu erweitern. Ziel ist es, eine technische Lösung zu finden, die Landwirten dabei hilft, den Nitratgehalt zu überwachen und Erkenntnisse über Nährstoffverluste und die lokale Wasserqualität zu gewinnen.
Lösung: OpenHarvest
Projektstandort: Malawi
IBM und die globale gemeinnützige Organisation Heifer International haben gemeinsam OpenHarvest entwickelt – eine mobile Anwendung, die den Zugang zu visuellen landwirtschaftlichen Daten erweitert, den Landwirten in Malawi über KI und Klimamodellierung spezielle Empfehlungen (per SMS) liefert und ein besseres Management von Farmen und Feldern ermöglicht.
Lösung: YvY
Projektstandort: Lateinamerika
Plan21 und IBM unterstützten zusammen mit Entwicklern des Costa Rica Institute of Technology (TEC) die Entwicklung einer mobilen Anwendung – YvY – die Landwirten technische Schulungen bietet, um Erkenntnisse aus Wetterdaten, agronomischen Daten und Berechnungen des CO2-Fußabdrucks zu nutzen, die das Produktionsmanagement erleichtern und eine bessere Anpassung an den Klimawandel ermöglichen.
Lösung: CRM Connect
Projektstandort: Indien
IBM und das Nature Conservancy Centre India haben eine öffentliche Informationsplattform namens CRM Connect, bestehend aus Dashboard und Webportal, entwickelt, um die regenerative Landwirtschaft in Indien zu fördern. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und die Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinden zu unterstützen.
Lösungen: Liquid Prep, Soil & Water Assessment Tool (SWAT) VEXA
Projektstandort: USA
IBM und Texas A&M AgriLife haben sich zusammengetan, um die nachhaltige Landwirtschaft mit Lösungen wie Liquid Prep zu unterstützen, das Landwirten bei der Optimierung des Wasserverbrauchs hilft. SWAT VEXA, ein interaktiver virtueller generativer KI-Assistent bietet wiederum Einblicke in Boden und Wasser. Diese Lösungen zielen darauf ab, Landwirte, Wasser- und Landbewirtschafter sowie Gemeinden in landwirtschaftlichen und städtischen Regionen in den USA zu unterstützen
Unterstützung beim Zugang zu Elektrizität, der Nutzung erneuerbarer Energien und der Energiewende.
Lösung: Green Taqa
Projektstandort: Ägypten
IBM und die Stiftung „Environment Without Borders Foundation (EWBF)“ haben Green Taqa ins Leben gerufen, ein innovatives Plattform-Ökosystem, das den Zugang zu sauberen Energiequellen und -anbietern für Gemeinden in ganz Ägypten erweitern soll.
Mehr erfahren
Lösungen: Open Building Insights und Modeling Urban Growth
Projektstandort: Kenia und Indien
IBM und Sustainable Energy for All (SEforAll) arbeiteten gemeinsam an zwei Projekten – „Open Building Insights“ und „Modeling Urban Growth“ – um Entscheidungsträgern die Möglichkeit zu geben, den Energie- und Infrastrukturbedarf von Gemeinden in Entwicklungsregionen zu ermitteln.
Lösungen: Electricity Access Forecasting (KI-Modell) und Clean Energy Equity Index (statistisches Geodatenmodell)
Projektstandort: Globaler Süden – Afrika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Naher Osten
IBM und UNDP haben neue interaktive Modelle zur Analyse komplexer Energiefragen eingeführt, um eine datengestützte Entscheidungsfindung für eine gerechte Energiewende zu unterstützen.
Net Zero Atlantic hat in Zusammenarbeit mit IBM ein interaktives digitales Tool entwickelt, das die ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen eines möglichen Energiesystems für Nova Scotia raumbezogen anzeigt. Letztendlich besteht das Ziel darin, dass indigene Gemeinschaften in Nova Scotia fortschrittliche Modellierungsfunktionen nutzen können, um einen Beitrag für die Energie- und Entwicklungsplanung zu leisten.
Die Regierung von Miyakojima arbeitete mit IBM zusammen, um die Entwicklung einer Strategie für erneuerbare Energien zu unterstützen, einschließlich eines Inselnetzes für Miyakojima, einer abgelegenen Gemeinde in Japan, die aufgrund von Taifunen mit erheblichen Umweltrisiken zu tun hat. Das Ziel bestand darin, ihre Bewohner zu unterstützen, die für den Umweltsektor und die Landwirtschaft auf eine saubere lokale Umwelt angewiesen sind.
Unterstützung von Gemeinden, die von Wasserknappheit und sauberem Wasser betroffen sind.
Lösung: My FarmWell
Projektstandort: Region Naher Osten und Nordafrika (MENA)
IBM und die Universität von Sharjah haben My FarmWell entwickelt, eine mobile Anwendung, die darauf abzielt, das Problem der Wasserknappheit zu lösen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Die App integriert IBM Cloud und regionsspezifische Wasser- und Klimadaten, um Landwirten zeitnahe Erkenntnisse auf betrieblicher Ebene zu bieten.
IBM und der University of Chicago Trust in Bangalore planen, Informationen zur Wasserqualität in Indien zu sammeln. Die Entwicklung und Bereitstellung von Tools, die den Zugang zu Informationen zur Wasserqualität demokratisieren und zur Verbesserung des Wasserressourcenmanagements für wichtige staatliche und gemeinnützige Organisationen beitragen.
IBM und die University of Illinois arbeiten gemeinsam an einem KI-gestützten Hochwassermodell. Durch den Einsatz von IBM Technologien wie watsonx.ai und IBM Cloud soll die Regen- und Überflutungsvorhersage für die Appalachen in den USA verbessert werden.
IBM und das Instituto Yarandu bauen gemeinsam mit lokalen Dienstleistungsanbietern und Regierungen eine Cloud-basierte Plattform für die Planung der Abwasserinfrastruktur in Brasilien auf.
IBM und die Water Corporation arbeiten an Daten- und KI-Verbesserungen, die durch Dashboards und Berichte bereitgestellt werden, wobei der Schwerpunkt auf Initiativen zur Wasserqualität der Aborigine Communities Water Services liegt.
Technologiegestützte Lösungen zur Verbesserung der Resilienz von Städten.
IBM und C40 Cities, ein globales Netzwerk aus fast 100 Bürgermeistern der größten Städte weltweit, haben sich zusammengetan, um eine daten- und KI-gestützte Lösung zu entwickeln, die Städten bei der Analyse potenzieller Risiken hilft, die infolge extremer Hitze und des städtischen Hitze-Inseleffekts entstehen könnten. Die neue Lösung zielt darauf ab, dass Städte Strategien entwickeln, um Gesundheitsrisiken und wirtschaftliche Belastungen zu verringern und gleichzeitig die nationalen Resilienzbemühungen zu stärken.
Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem World Food Program USA arbeitet IBM mit dem UN World Food Program (WFP) zusammen, um das Geodatentool „GeoTar“ des WFP mit fortschrittlichen KI- und Datenfunktionen zu erweitern. GeoTar erstellt Karten mit Schwachstellen und hilft so, operative Entscheidungen wie Zielsetzung und Priorisierung zu verbessern. Die neuen Funktionen sollen die Landesbüros des WFP unterstützen, die sich für die Bekämpfung des weltweiten Hungers und die Verbesserung der Ernährungssicherheit einsetzen, die von Umweltkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen oder Erdrutschen gefährdet wird.
IBM und Mass General Brigham, ein gemeinnützig integriertes akademisches Gesundheitssystem, arbeiten zusammen an einem KI-Tool für Gesundheitssysteme und kommunale Gesundheitszentren, die extremer Hitze ausgesetzt sind. Das Tool soll dabei helfen, hyperlokale extreme Hitzeereignisse vorherzusagen, Risikopatienten zu identifizieren und zuverlässige, automatische Warnungen bereitzustellen, wenn eine Hitzewelle bevorsteht. Die neue Lösung soll die Patienten über die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen informieren und den Ärzten helfen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, indem sie Risikofaktoren für Patienten ermitteln und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
IBM und das Janaagraha Center for Citizenship and Democracy arbeiten zusammen am Aufbau einer Plattform für städtische Daten und Analysen. Durch die Konsolidierung von Daten auf Stadtebene soll die Plattform die datenbasierte Entscheidungsfindung für fundierte Maßnahmen der indischen Regierung ermöglichen, die darauf abzielen, die Lebensqualität der städtischen Bevölkerung zu verbessern, z. B. durch eine optimierte Bereitstellung von Dienstleistungen und die Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung.
IBM und Kota Kita, ein Unternehmen, das sich für nachhaltige, sozial gerechte und demokratische Städte einsetzt, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuer KI-Modelle, um die Bedürfnisse der von Umweltrisiken betroffenen Bürger von Samarinda zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Modelle werden so konzipiert, dass sie physische Schwachstellen wie Naturkatastrophen sowie wirtschaftliche und soziale Variablen wie das demografische Wachstum und den Zugang zu sauberem Wasser berücksichtigen.
IBM ist davon überzeugt, dass Wissenschaft, Technologie und Innovation dazu beitragen können, Umweltprobleme zu bewältigen und gleichzeitig Gemeinden bei der Erfüllung gesellschaftlicher Bedürfnisse zu unterstützen.
Innovative, technologiegestützte Lösungen haben das Potenzial, den Fortschritt der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen von derzeit 66 % auf knapp 90 % zu steigern und damit die jährliche SDG-Finanzierungslücke von 14 bis 17 Billionen US-Dollar zu schließen.
Durch die Zusammenführung von Experten und Technologie hat IBM einen Weg gefunden, Lösungen zur Unterstützung von Gemeinden zu skalieren und zu beschleunigen.
Der IBM Impact Accelerator verzeichnet 20 Einsatzbereiche, jeweils mit einer anderen gemeinnützigen Organisation oder Regierung, aufgeteilt in vier Kohorten: nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wassermanagement und resiliente Städte.
IBM wählt jedes Jahr fünf Organisationen aus, die sich auf einen bestimmten Bereich der sozialen Innovation gemäß den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung konzentrieren. Das Auswahlverfahren umfasst eine öffentliche Ausschreibung, an der jede gemeinnützige oder staatliche Organisation teilnehmen kann. Die Vorschläge werden auf ihre Durchführbarkeit und ihre Auswirkungen hin überprüft und bewertet und durch die Standardprozesse von IBM zur Einhaltung von Vorschriften geprüft. Der Auswahlprozess umfasst Beiträge von IBM Experten aus verschiedenen Bereichen wie IBM Consulting, Research, Software, Chief Sustainability Office und Corporate Social Responsibility. Bei den Auswahlkriterien werden unter anderem das Maß an Unterstützung der Antragsteller für die Gemeinden, die Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Technologielösungen sowie die Transparenz der Antragsteller bei der Messung und Berichterstattung berücksichtigt.
IBM arbeitet mit Organisationen zusammen, um technische Lösungen zu entwerfen, zu entwickeln und einzusetzen, die den Gemeinden direkt zugute kommen. Während der Durchführung bietet IBM Zugriff auf Plattformen wie IBM watsonx und Granite KI-Modelle, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence und Red Hat Open Source Technologien sowie technisches Mentoring zum Aufbau langfristiger Kapazitäten. Organisationen, die für die Teilnahme ausgewählt werden, müssen eine Finanzhilfevereinbarung mit IBM abschließen, die den Zugang zu IBM Technologien, Services und Ressourcen regelt.
Der IBM Impact Accelerator steht gemeinnützigen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt offen.
IBM plant, jedes Jahr fünf Organisationen für dieses Programm auszuwählen.