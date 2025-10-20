IBM Impact

IBM möchte der Katalysator sein, der die Welt besser funktionieren lässt.

Mehrere Menschen überqueren die Straße

Mit dem Ziel, etwas zu bewegen

Bei IBM kombinieren wir unsere Kompetenzen, unsere Technologien und unser Netzwerk aus Partnern und Führungskräften, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Engagement für Innovation und Zusammenarbeit ermöglicht es uns, dringende Herausforderungen anzugehen und das Leben in Communitys auf der ganzen Welt zu verbessern.
Unsere Schwerpunktbereiche
Bildung und Fähigkeiten

Wir investieren in die Zukunft der Arbeit mit einem ganzheitlichen Ansatz, der den Zugang zu Bildung und Ausbildung fördert.

Soziale Innovation

Als Technologieunternehmen spielt IBM eine Schlüsselrolle dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Ambitionen in die Tat umzusetzen.

Spenden und Freiwilligenarbeit

IBM-Mitarbeitende sind befähigt, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und ihre Fähigkeiten und ihre Zeit einzusetzen, um weltweit positive Veränderungen zu bewirken.

Inclusion@IBM

Bei IBM fördern wir eine Kultur der Inklusion und Zusammenarbeit, in der jeder IBM-Mitarbeitende einen positiven Beitrag leisten und gleichzeitig sein authentisches Selbst in die Arbeit einbringen kann. 
Umgebung

IBM ergreift weiterhin gezielte Maßnahmen, um konkrete Ergebnisse im Bereich der ökologischen Verantwortung zu erzielen.

Verantwortungsvolle KI

IBM fördert verantwortungsbewusste KI durch einen multidisziplinären, multidimensionalen Ansatz, der Ethik in die Technologie integriert.

Erfolgsgeschichten
Porträt von Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Er entwickelte REX (Akronym für Rescue & Exploration), einen autonomen vierbeinigen Roboter, der auf IBM watsonx basiert.

Porträt von Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Er treibt die Entwicklung von Lösungen voran, die datengestützte Energie- und Infrastrukturmaßnahmen in Entwicklungsländern ermöglichen.

Porträt von Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Kim wurde in dem Glauben erzogen, die Welt zu einem besseren Ort machen zu können, und setzt diesen Glauben durch Freiwilligenarbeit in die Realität um. 

Anerkennungen

Die vertrauenswürdigsten Unternehmen in den USA 2025

IBM wurde von Newsweek als eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen in den USA ausgezeichnet
Die zuverlässigsten Unternehmen in den USA 2025

IBM wurde von Newsweek als eines der zuverlässigsten Unternehmen in den USA ausgezeichnet 
Organisatorische Führung 2025

IBM wurde mit dem Organizational Leadership Award des Climate Registry ausgezeichnet
Net Zero Leaders 2024

Forbes zeichnete IBM als eines der Top-100-Unternehmen der USA aus, weil wir die Treibhausgasemissionen reduzieren und bis 2050 zu einer CO2-armen Wirtschaft übergehen wollen 
Die besten Arbeitgeber für neue Absolventen 2024

IBM wurde von Forbes als einer der besten Arbeitgeber für Hochschulabsolventen ausgezeichnet, was unser Engagement für Investitionen in die Ausbildung und in Nachwuchsprogramme unterstreicht.
Die ethischsten Unternehmen der Welt 2024

IBM wurde von Ethisphere für die Verbindung von guten ethischen Praktiken und finanzieller Leistung ausgezeichnet 
Golden Peacock Award 2024

IBM wurde vom Institute of Directors in Indien mit dem Golden Peacock Award 2024 für Nachhaltigkeit ausgezeichnet
Climate Leaders 2024

USA Today zeichnete IBM für die Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks aus
Excellence in Culture Award 2023

IBM wurde von Hunt Scanlon Media für sein kontinuierliches Engagement für seine Mitarbeiter ausgezeichnet
Beautiful Buildings 2023

IBM erhielt den International Green Apple Environment Award in Gold für Beautiful Buildings 2023 für das Thomas J. Watson Research Center in Yorktown Heights, NY
Top-Unternehmen für den Umweltschutz 2023

IBM ist unter den Top 10 der umweltfreundlichsten Unternehmen. Das Unternehmen geht über die standardmäßigen Umweltinformationen und -maßnahmen hinaus und nutzt seine einzigartigen Geschäftsmodelle, um positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.  
2023 SEAL Sustainable Product Award

IBM wurde im Rahmen der SEAL Business Sustainability Awards 2023 für IBM z16 mit dem SEAL Sustainable Product Award ausgezeichnet.

Latin Trade Index Americas Sustainability Award 2023

IBM wurde als eines der fünf nachhaltigsten Unternehmen in Lateinamerika im Jahr 2023 ausgezeichnet