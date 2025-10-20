Bei IBM kombinieren wir unsere Kompetenzen, unsere Technologien und unser Netzwerk aus Partnern und Führungskräften, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Engagement für Innovation und Zusammenarbeit ermöglicht es uns, dringende Herausforderungen anzugehen und das Leben in Communitys auf der ganzen Welt zu verbessern.