IBM möchte der Katalysator sein, der die Welt besser funktionieren lässt.
Bei IBM kombinieren wir unsere Kompetenzen, unsere Technologien und unser Netzwerk aus Partnern und Führungskräften, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Engagement für Innovation und Zusammenarbeit ermöglicht es uns, dringende Herausforderungen anzugehen und das Leben in Communitys auf der ganzen Welt zu verbessern.
Wir investieren in die Zukunft der Arbeit mit einem ganzheitlichen Ansatz, der den Zugang zu Bildung und Ausbildung fördert.
Als Technologieunternehmen spielt IBM eine Schlüsselrolle dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Ambitionen in die Tat umzusetzen.
IBM-Mitarbeitende sind befähigt, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und ihre Fähigkeiten und ihre Zeit einzusetzen, um weltweit positive Veränderungen zu bewirken.
Bei IBM fördern wir eine Kultur der Inklusion und Zusammenarbeit, in der jeder IBM-Mitarbeitende einen positiven Beitrag leisten und gleichzeitig sein authentisches Selbst in die Arbeit einbringen kann.
IBM ergreift weiterhin gezielte Maßnahmen, um konkrete Ergebnisse im Bereich der ökologischen Verantwortung zu erzielen.
IBM fördert verantwortungsbewusste KI durch einen multidisziplinären, multidimensionalen Ansatz, der Ethik in die Technologie integriert.
Er entwickelte REX (Akronym für Rescue & Exploration), einen autonomen vierbeinigen Roboter, der auf IBM watsonx basiert.
Er treibt die Entwicklung von Lösungen voran, die datengestützte Energie- und Infrastrukturmaßnahmen in Entwicklungsländern ermöglichen.
Kim wurde in dem Glauben erzogen, die Welt zu einem besseren Ort machen zu können, und setzt diesen Glauben durch Freiwilligenarbeit in die Realität um.
IBM wurde von Newsweek als eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen in den USA ausgezeichnet
IBM wurde mit dem Organizational Leadership Award des Climate Registry ausgezeichnet
Forbes zeichnete IBM als eines der Top-100-Unternehmen der USA aus, weil wir die Treibhausgasemissionen reduzieren und bis 2050 zu einer CO2-armen Wirtschaft übergehen wollen
IBM wurde von Forbes als einer der besten Arbeitgeber für Hochschulabsolventen ausgezeichnet, was unser Engagement für Investitionen in die Ausbildung und in Nachwuchsprogramme unterstreicht.
IBM wurde von Ethisphere für die Verbindung von guten ethischen Praktiken und finanzieller Leistung ausgezeichnet
IBM wurde vom Institute of Directors in Indien mit dem Golden Peacock Award 2024 für Nachhaltigkeit ausgezeichnet
IBM wurde von Hunt Scanlon Media für sein kontinuierliches Engagement für seine Mitarbeiter ausgezeichnet
IBM erhielt den International Green Apple Environment Award in Gold für Beautiful Buildings 2023 für das Thomas J. Watson Research Center in Yorktown Heights, NY
IBM ist unter den Top 10 der umweltfreundlichsten Unternehmen. Das Unternehmen geht über die standardmäßigen Umweltinformationen und -maßnahmen hinaus und nutzt seine einzigartigen Geschäftsmodelle, um positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.
IBM wurde im Rahmen der SEAL Business Sustainability Awards 2023 für IBM z16 mit dem SEAL Sustainable Product Award ausgezeichnet.