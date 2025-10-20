Spenden und Freiwilligenarbeit

Der erste CEO von IBM, Thomas J. Watson, erklärte 1931 die „Pflicht gegenüber der Gemeinschaft“ zum Gebot für IBM-Mitarbeitende. Während sich unser strategischer Fokus als Unternehmen weiterentwickelt hat und auch weiter entwickeln wird, um zu einer verbesserten Funktionalität der Welt beizutragen, sind die Kultur und die Werte von IBM gleich geblieben.



IBM-Mitarbeitende engagieren sich im Rahmen von Freiwilligenprogrammen gemäß unseren Schwerpunktbereichen Bildung und soziale Innovation für zweckorientierte Initiativen. IBM verfügt außerdem über ein umfassendes, globales Spendenprogramm, das es uns ermöglicht, Fachwissen, Technologie und Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um diese Prioritäten zu unterstützen und etwas für die Bedürftigsten zu bewirken. Im Rahmen dieses Programms werden IBM-Mitarbeitende dazu ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren, wobei bezahlte freie Tage und Prämien für die Freiwilligenarbeit geboten werden.