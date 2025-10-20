Spenden und Freiwilligenarbeit stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit als IBM-Mitarbeitende und bilden die Grundlage für unser Engagement für die Unterstützung unserer lokalen Gemeinden.
Der erste CEO von IBM, Thomas J. Watson, erklärte 1931 die „Pflicht gegenüber der Gemeinschaft“ zum Gebot für IBM-Mitarbeitende. Während sich unser strategischer Fokus als Unternehmen weiterentwickelt hat und auch weiter entwickeln wird, um zu einer verbesserten Funktionalität der Welt beizutragen, sind die Kultur und die Werte von IBM gleich geblieben.
IBM-Mitarbeitende engagieren sich im Rahmen von Freiwilligenprogrammen gemäß unseren Schwerpunktbereichen Bildung und soziale Innovation für zweckorientierte Initiativen. IBM verfügt außerdem über ein umfassendes, globales Spendenprogramm, das es uns ermöglicht, Fachwissen, Technologie und Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um diese Prioritäten zu unterstützen und etwas für die Bedürftigsten zu bewirken. Im Rahmen dieses Programms werden IBM-Mitarbeitende dazu ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren, wobei bezahlte freie Tage und Prämien für die Freiwilligenarbeit geboten werden.
Kim wurde in dem Glauben erzogen, die Welt zu einem besseren Ort machen zu können, und setzt diesen Glauben durch Freiwilligenarbeit in die Realität um.
Die 49 Blutspenden von Sathya haben das Leben bedürftiger Patienten verändert und andere dazu inspiriert, seinem Beispiel zu folgen.
Als erste in ihrer Familie mit einem Bachelor-Abschluss unterstützt Rebeca nun Initiativen, die anderen helfen, das Gleiche zu tun.