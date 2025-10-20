Auswirkungen in der Praxis

IBM engagiert sich seit langem für soziale Verantwortung im Unternehmen und verfolgt dabei das allumfassende Ziel, eine bessere Welt für seine Mitarbeitenden und globalen Gemeinden zu schaffen.

Soziale Auswirkungen 

Wir arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen, Universitäten und Regierungsbehörden zusammen, um unsere Wirkung zu verstärken, Initiativen zu skalieren und dauerhafte, sinnvolle Veränderungen zu bewirken.
Unser Fokus
Bildung und Fähigkeiten

IBM investiert in die Zukunft der Arbeit und verfolgt einen strategischen Ansatz, um den Zugang zu Technologie und KI-Bildung zu erweitern und so künftige Fachkräfte zu finden.
Soziale Innovation

Durch die Zusammenführung von Experten und Technologien wollen wir Lebensumstände und wirtschaftliche Möglichkeiten weltweit verbessern und eine nachhaltige, skalierbare Wirkung erzielen. 
Spenden und Freiwilligenarbeit

Die Unterstützung lokaler Gemeinden auf der ganzen Welt steht im Mittelpunkt unserer Arbeit und ist die Grundlage für unser Engagement. 
Unsere Ziele 30 Mio.

Ausbildung von 30 Millionen Menschen bis 2030 und die Weiterbildung von 2 Millionen Lernenden im Bereich KI bis 2026

 75 Mio.

Bereitstellung von bis zu 75 Millionen US-Dollar an Geld- und Sachspenden für Technologien und Dienstleistungen bis 2028

 4M

Erreichen des Ziels von vier Millionen Freiwilligenstunden bis Ende 2025

Erfolgsgeschichten

Bei IBM fördert unser Engagement für eine bessere Welt unsere Kultur sowie das Engagement unserer Mitarbeitenden und Gemeinden.

Die Auswirkungen von CSR in der Praxis sehen

Programme

Charakteristische Freiwilligenprogramme

Beteiligung an zielgerichteten Initiativen in Bezug auf Bildung, Kompetenzen und soziale Innovation

IBM SkillsBuild

Befähigung von Lernenden und Lehrkräften mit KI-Fähigkeiten und Zugangsdaten für die Zukunft der Arbeit

IBM Impact Accelerator

Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Welt durch KI und Expertenkooperationen

IBM AI for Impact

Unterstützung gemeinnütziger Organisationen bei der Umstellung von Abläufen und der Skalierung von Auswirkungen mit Hilfe der KI

Newsroom

Befähigung von Entwicklern der nächsten Generation an Universitäten in Bezug auf KI-Fähigkeiten
KI-gestützte soziale Innovationen zum Aufbau von resilienten Städten
IBM verpflichtet sich, bis Ende 2026 zwei Millionen Menschen im Bereich KI fortzubilden
SEforALL und IBM bringen neue KI-Lösungen für die Energie- und Stadtentwicklung auf den Markt