IBM engagiert sich seit langem für soziale Verantwortung im Unternehmen und verfolgt dabei das allumfassende Ziel, eine bessere Welt für seine Mitarbeitenden und globalen Gemeinden zu schaffen.
Wir arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen, Universitäten und Regierungsbehörden zusammen, um unsere Wirkung zu verstärken, Initiativen zu skalieren und dauerhafte, sinnvolle Veränderungen zu bewirken.
IBM investiert in die Zukunft der Arbeit und verfolgt einen strategischen Ansatz, um den Zugang zu Technologie und KI-Bildung zu erweitern und so künftige Fachkräfte zu finden.
Durch die Zusammenführung von Experten und Technologien wollen wir Lebensumstände und wirtschaftliche Möglichkeiten weltweit verbessern und eine nachhaltige, skalierbare Wirkung erzielen.
Die Unterstützung lokaler Gemeinden auf der ganzen Welt steht im Mittelpunkt unserer Arbeit und ist die Grundlage für unser Engagement.
Ausbildung von 30 Millionen Menschen bis 2030 und die Weiterbildung von 2 Millionen Lernenden im Bereich KI bis 2026
Bereitstellung von bis zu 75 Millionen US-Dollar an Geld- und Sachspenden für Technologien und Dienstleistungen bis 2028
Erreichen des Ziels von vier Millionen Freiwilligenstunden bis Ende 2025
Beteiligung an zielgerichteten Initiativen in Bezug auf Bildung, Kompetenzen und soziale Innovation
Befähigung von Lernenden und Lehrkräften mit KI-Fähigkeiten und Zugangsdaten für die Zukunft der Arbeit
Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Welt durch KI und Expertenkooperationen
Unterstützung gemeinnütziger Organisationen bei der Umstellung von Abläufen und der Skalierung von Auswirkungen mit Hilfe der KI