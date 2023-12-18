Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?

Immer mehr Unternehmen bewerten ihre gesamten Umweltauswirkungen und rufen CSR-Initiativen ins Leben, die darauf abzielen, natürliche Ressourcen zu schützen und jeden Beitrag zum Klimawandel zu minimieren. CSR fördert die Nachhaltigkeit von Unternehmen durch umweltfreundliche Praktiken wie die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Nutzung erneuerbarer Ressourcen und die Minimierung von Abfall.

Bei der Umweltverantwortung kommt es darauf an, negative Auswirkungen des Geschäftsbetriebs zu beseitigen (hauptsächlich durch die Begrenzung umweltverschmutzender Aktivitäten) und sie durch bestimmte Maßnahmen auszugleichen, etwa durch das Pflanzen von Bäumen und die Teilnahme an Programmen zur Unterstützung der Artenvielfalt.