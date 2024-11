Was ist Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (CCS)?

Die häufigste Art der CO2-Abscheidung ist die Post-Combustion-Methode, bei der CO2 nach der Verbrennung fossiler Brennstoffe und der Umwandlung in Strom oder Wärme abgeschieden wird. Das entstehende Rauchgas wird mithilfe eines Lösungsmittels in einen konzentrierten CO2-Strom getrennt, dann komprimiert und zur Lagerung transportiert. Diese Methode wird häufig bei der Modernisierung bestehender Kraftwerke eingesetzt.

Bei dieser Methode werden fossile Brennstoffe in reinem Sauerstoff statt in Luft verbrannt, um ein Rauchgas zu erzeugen, das hauptsächlich aus CO2 und Wasser besteht. Nach der Kondensation des Wasserdampfs bleibt nahezu reines CO2 zurück, das komprimiert und transportiert werden kann. Diese Art der CCS-Technologie befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird noch nicht in großem Umfang eingesetzt.