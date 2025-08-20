Was sind Umweltprobleme?

Umweltprobleme resultieren aus einer Kombination von natürlichen Ursachen und menschlichen Einflüssen. Die Ökosysteme der Erde sind zwar so konzipiert, dass sie ein gewisses Maß an natürlichen Störungen (wie Waldbrände und Überschwemmungen) verkraften können, aber menschliche Aktivitäten können Umstände schaffen, unter denen diese Störungen häufiger oder intensiver auftreten.



Seit der industriellen Revolution haben die Verbrennung fossiler Brennstoffe und andere Aktivitäten die Menge der Treibhausgasemissionen in der Erdatmosphäre erhöht, was zu einer Zunahme der globalen Erwärmung geführt hat. Der daraus resultierende Klimawandel hat die Störung der Umwelt und lebenswichtiger natürlicher Prozesse beschleunigt. Landnutzungspraktiken, der Abbau natürlicher Ressourcen, die Abfallentsorgung und andere menschliche Verhaltensweisen tragen ebenfalls zu Umweltproblemen bei.