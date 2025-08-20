Was sind Umweltprobleme?

Veröffentlicht: 28. November 2023
Mitwirkende: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
Unter Umweltproblemen versteht man die Herausforderungen und Problemfelder der Erde und ihrer natürlichen Systeme. Vom Klimawandel und der Umweltverschmutzung bis hin zur Überbevölkerung und dem Energieverbrauch – diese Themenbereiche sind komplex und miteinander verknüpft. Da sie sich auf die Gesundheit der natürlichen Welt auswirken, können Umweltthemen erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen sowie auf Unternehmen und Geschäftsabläufe haben.
Umweltprobleme resultieren aus einer Kombination von natürlichen Ursachen und menschlichen Einflüssen. Die Ökosysteme der Erde sind zwar so konzipiert, dass sie ein gewisses Maß an natürlichen Störungen (wie Waldbrände und Überschwemmungen) verkraften können, aber menschliche Aktivitäten können Umstände schaffen, unter denen diese Störungen häufiger oder intensiver auftreten.
Seit der industriellen Revolution haben die Verbrennung fossiler Brennstoffe und andere Aktivitäten die Menge der Treibhausgasemissionen in der Erdatmosphäre erhöht, was zu einer Zunahme der globalen Erwärmung geführt hat. Der daraus resultierende Klimawandel hat die Störung der Umwelt und lebenswichtiger natürlicher Prozesse beschleunigt. Landnutzungspraktiken, der Abbau natürlicher Ressourcen, die Abfallentsorgung und andere menschliche Verhaltensweisen tragen ebenfalls zu Umweltproblemen bei.
Jedes Umweltproblem trägt zu einer Vielzahl miteinander verbundener Herausforderungen bei, mit denen unsere Erde und die Menschen konfrontiert sind. Hier ist ein genauerer Blick auf einige der wichtigsten Umweltprobleme:
Der Klimawandel bezieht sich auf die langfristigen Veränderungen der Temperatur, der Niederschläge und anderer Wettermuster, die durch menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht werden. Diese Aktivitäten haben die Menge der freigesetzten Treibhausgasemissionen erhöht. Diese Emissionen speichern die Wärme in der Erdatmosphäre und führen zu einem Anstieg der globalen Temperaturen. Nach Angaben der NASA ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde seit dem späten 19. Jahrhundert um etwa 1 °C gestiegen..1 Die Ergebnisse sind schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel, gestörte Ökosysteme und eine Zunahme von Unwetterereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und Waldbränden.
Biodiversität bezieht sich auf die Vielfalt des Lebens auf der Erde, einschließlich der Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen. Vom Amazonas bis zur Tundra ist die biologische Vielfalt für das ökologische Gleichgewicht des Planeten von entscheidender Bedeutung. Der Verlust der biologischen Vielfalt kann zum Aussterben von Arten führen, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser gefährden und die Kohlenstoffbindung verringern (der natürliche Prozess der Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, der für die Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung ist). Menschliche Aktivitäten wie Abholzung, landwirtschaftliche Ausdehnung, Landnutzungsänderungen und Umweltverschmutzung tragen zum allgemeinen Verlust der biologischen Vielfalt bei. Der Einsatz von Pestiziden kann auch Nicht-Zielarten schaden und Ökosysteme stören. Nach Angaben des World Wildlife Fund hat die Erde seit 1970 69 % ihrer Wildtierpopulationen verloren.2
Unter Luftverschmutzung versteht man das Vorhandensein von Schadstoffen wie Kohlendioxid, Methan und Stickstoffdioxid in der Luft, die Menschen einatmen. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, industrielle Prozesse, Verkehr und Waldbrände können sich negativ auf die Luftqualität auswirken. Die Belastung durch Feinstaub, bodennahes Ozon und andere Schadstoffe kann zu Atemproblemen, Herzkrankheiten, Krebs und anderen Gesundheitsstörungen führen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verursacht die Luftverschmutzung im Freien jedes Jahr 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle.3
Die Ozeane der Erde sind einer Reihe von Bedrohungen ausgesetzt. Die Ozeane absorbieren fast ein Drittel des Kohlendioxids, das in die Atmosphäre gelangt. Mit dem Anstieg der weltweiten Kohlendioxidemissionen nimmt auch die von den Ozeanen absorbierte Menge zu, was zu einer Versauerung führt. Die Versauerung der Ozeane kann das Leben im Meer schädigen, die Ökosysteme stören und die globale Ernährungssicherheit beeinträchtigen. Auch die Verschmutzung gefährdet die Ozeane: Die Vereinten Nationen schätzen, dass jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Plastik ins Wasser gelangen,4 während Abwässer, Ölverschmutzungen, Chemikalien und andere Schadstoffe lebenden Organismen und ihren Lebensräumen Schaden zufügen. Da durch die globale Erwärmung die Gletscher der Erde schmelzen, steigt außerdem der Meeresspiegel, was das Leben im Meer beeinträchtigen und Überschwemmungen und Erosion an den Küsten verursachen kann.
Neben dem Ozean stehen auch die anderen Wasservorräte der Erde vor Herausforderungen. Sauberes Trinkwasser ist für die menschliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Industrieabfälle, Pestizide und landwirtschaftliche Prozesse können jedoch die Wasserquellen verschmutzen. Die daraus resultierenden Bakterien und chemischen Konzentrationen im Trinkwasser können Verdauungsprobleme, neurologische Erkrankungen, Hautinfektionen und mehr verursachen. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, und da der Klimawandel und menschliches Handeln die verfügbaren Wasservorräte schrumpfen lassen, könnten bis 2025 zwei Drittel der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen sein.5
Nach Angaben der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich 9,7 Milliarden Menschen erreichen.6 Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung steigt auch der Bedarf an natürlichen Ressourcen und die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt. Ohne eine nachhaltige Entwicklung kann die Überbevölkerung zu Nahrungsmittel- und Wasserknappheit und der Erschöpfung anderer Ressourcen führen. Sie kann auch Probleme wie Abfallentsorgung, Umweltverschmutzung und Entwaldung verschärfen, die zu Problemen der öffentlichen Gesundheit beitragen können.
Der gesamte Energieverbrauch kann einen großen Einfluss auf die Umwelt haben. Fossile Brennstoffe sind heute die primäre Energiequelle für die meisten Privatpersonen, Unternehmen und Industrien. Ihre Verbrennung ist jedoch eine bedeutende Quelle von Treibhausgasemissionen und kann zu anderen Umweltproblemen wie saurem Regen beitragen. Erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft bieten zwar Möglichkeiten zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, haben aber auch ihre eigenen potenziellen Umweltauswirkungen.
Extreme Wetterereignisse – wie Wirbelstürme, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürren und Schneestürme – werden aufgrund des Klimawandels immer häufiger und heftiger. Diese Ereignisse stellen eine Bedrohung sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen dar und können erhebliche Schäden an der Infrastruktur, den Häusern und der Lebensweise verursachen. Steigende Temperaturen und der Anstieg des Meeresspiegels tragen neben anderen Faktoren zur Zunahme von extremen Wetterbedingungen bei. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie waren extreme Wetter- und Klimaereignisse zwischen 1970 und 2021 für 2 Millionen Todesfälle und 4,3 Billionen USD an wirtschaftlichen Verlusten verantwortlich.7
Einzelpersonen, Regierungen, Organisationen und Gemeinden versuchen, Umweltprobleme auf verschiedene Weise anzugehen:
Durch wissenschaftliche Forschung und Entwicklung lernen die Menschen mehr über die Ursachen von Umweltproblemen und Möglichkeiten, deren negative Folgen zu begrenzen oder zu beheben. Neue Technologien, einschließlich Fortschritten bei erneuerbaren Energiequellen und energieeffizientem Betrieb, können dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ökologie und Umweltwissenschaften können ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie menschliche Aktivitäten die Erde auf komplexe Weise beeinflussen. Öffentliche Bildungsarbeit verbreitet das Wissen über die schädlichen Auswirkungen bestimmter Verhaltensweisen und Praktiken auf die Umwelt und kann das Interesse an Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung fördern.
In internationaler Zusammenarbeit wird versucht, Lösungen zu finden und umzusetzen, die die Umweltprobleme abmildern. Organisationen für Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (EHS) konzentrieren sich auf den Schutz der Umwelt vor Verschmutzung und Verschlechterung. Sie spielen eine Rolle bei der Erforschung und Beratung zu Umweltmanagement- und Umweltschutzmaßnahmen, um die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, Emissionen und gefährlicher Stoffe auf Ökosysteme zu reduzieren. Verträge, wie das Pariser Abkommen, zielen darauf ab, den Klimawandel auf internationaler Ebene anzugehen. Der Austausch von Ressourcen und bewährten Praktiken zwischen den Ländern kann auch zu effektiveren Umweltschutzbemühungen führen.
Immer mehr Unternehmen verfolgen eine Strategie der sozialen Verantwortung und arbeiten mit Blick auf die ökologischen Herausforderungen. Sie sind bestrebt, die Nachhaltigkeit in Unternehmen zu erhöhen, um etwaige Beiträge zu Umweltveränderungen zu minimieren. Ihre Bemühungen bestehen möglicherweise darin, Emissionen und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, weniger Wasser und Energie zu verbrauchen, den Abfall zu minimieren und die Abfallwirtschaft zu verbessern. Die Transparenz bei der Berichterstattung über die Auswirkungen auf die Umwelt durch die Verwendung von Frameworks für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstellung (ESG-Berichterstellung) und durch Richtlinien wie die europäische Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstellung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) trägt dazu bei, dass die Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden und die Verbraucher eine fundierte Entscheidung treffen können. Viele folgen den Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), um Investoren, Aktionäre und die Öffentlichkeit über ihre klimabedingten finanziellen Risiken zu informieren. Bemühungen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen, können Unternehmen helfen, kostensparende Maßnahmen zu finden und das Vertrauen und die Loyalität von Verbrauchern und Investoren zu gewinnen.
Einige Regierungen nutzen wirtschaftliche Anreize wie Steuern und Subventionen, um Umweltprobleme anzugehen und umweltfreundliche Praktiken zu fördern. Zum Beispiel haben einige Länder versucht, mit Kohlenstoffsteuern von umweltschädlichen Aktivitäten abzuschrecken oder mit Subventionen dazu beizutragen, dass Elektroautos oder Solarzellen erschwinglicher werden. Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen, wie öffentliche Verkehrsmittel und energieeffiziente Gebäude, können ebenfalls langfristige wirtschaftliche und soziale Vorteile bringen und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern.
Einige Menschen treffen Lebensstilentscheidungen mit dem Ziel, ihre Umweltbelastung auf individueller Ebene zu reduzieren. Diese Entscheidungen können die Reduzierung des Energieverbrauchs, das Recycling, die Auswahl nachhaltiger Produkte oder die Reduzierung der Wasserverschwendung umfassen. Auch Einzelpersonen können sich für Umweltfragen einsetzen und politische Maßnahmen und Unternehmen unterstützen, die der Nachhaltigkeit Priorität einräumen.
