Was sind Treibhausgasemissionen?

Experten betrachten Kohlendioxid (CO 2 ) als Haupttreiber des Treibhauseffekts, dies sind aber nicht die einzigen Schuldigen. Die Auswirkungen anderer Treibhausgase, einschließlich Methan (CH 4 ), Lachgas (N 2 O) und Fluorgase wie Fluorchlorkohlenwasserstoff, werden in Bezug auf Kohlendioxidäquivalente (CO 2 e) gemessen. CO 2 e-Messungen helfen dabei, die Gesamtauswirkung aller Treibhausgase zu zeigen, nicht nur CO 2 .

Die Auswirkungen jeder Art von Treibhausgas werden gemeinsam in Bezug auf ihr Potenzial für die Erderwärmung (GWP) gemessen. Diese Metrik vergleicht die Wärmespeicherfähigkeit eines Gases mit der von CO 2 über einen bestimmten Zeitraum – zum Beispiel über 20, 100 oder 500 Jahre. Zum Beispiel ist das 100-Jahres-GWP von CH 4 etwa 28 bis 36 Mal so hoch wie das von CO 2 .