Was bedeutet klimaneutral?

CO2-Emissionen werden auf natürliche Weise durch Kohlenstoffsenken aus der Atmosphäre entfernt. Zu den natürlichen Kohlenstoffsenken gehören Wälder, Ozeane und Sumpfgebiete, die Kohlendioxid aus der Luft absorbieren – ein Prozess, der als Sequestrierung bekannt ist. Der Mensch kann diese biologische Sequestrierung durch Aufforstung und die Erhaltung oder Wiederherstellung von Sumpfgebieten unterstützen. (Eine solche Wiederherstellung von Lebensräumen kann auch den zusätzlichen Vorteil haben, die biologische Vielfalt zu schützen).

Andere Arten der Kohlenstoffbindung erfordern ebenfalls menschliche Anstrengungen. Dazu gehören landwirtschaftliche Praktiken, die die Menge des in den Böden gespeicherten Kohlenstoffs erhöhen (bekannt als Bodenkohlenstoffbindung) und die direkte Abscheidung aus der Luft (DAC). Die DAC-Technologie entfernt Kohlendioxid direkt aus der Atmosphäre durch Luftabscheidungssysteme, die chemische Reaktionen nutzen, um CO 2 -Moleküle herauszufiltern. Obwohl DAC eine besonders teure Methode zur Kohlenstoffentfernung ist, wurden nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) bis Juli 2023 weltweit 27 DAC-Anlagen in Betrieb genommen.5 Weitere Innovationen im Bereich der Kohlenstoffentfernung werden durch Regierungsprogramme wie die Initiative Carbon Negative Shot6 und das Carbon Dioxide Removal Launchpad unterstützt.7

Einige der bei der Kohlenstoffentfernung eingesetzten Technologien ähneln denen, die bei Projekten zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS) verwendet werden. CCUS-Projekte unterscheiden sich jedoch dadurch, dass sie CO2-Emissionen an der Quelle abfangen, beispielsweise in einer Fabrik oder einem Kraftwerk. Das abgeschiedene Kohlendioxid kann dann komprimiert und für industrielle Zwecke transportiert oder unterirdisch gelagert werden. Nach Angaben der IEA befinden sich derzeit (Stand: Juli 2023) mehr als 500 CCUS-Projekte in der Entwicklung.8