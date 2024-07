Was ist ESG Reporting?

Verwandtes Thema Was sind ESG Frameworks? Unternehmen orientieren sich an ESG Frameworks, um in Form detaillierter Berichte offenzulegen, in welcher Wechselwirkung ihr Betrieb mit verschiedenen ESG-Aspekten (ESG = Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Governance) steht.

Blog Die Zukunft der ESG-Berichterstattung Die ESG-Berichterstattung hat in dem Maße an Bedeutung gewonnen, in dem Investoren und Finanzinstitute das Nachhaltigkeitsrisiko als Anlagerisiko erkannt haben.

Verwandtes Thema Was ist die TCFD? Die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) will die Anleger besser über die klimabezogenen Risiken von Unternehmen informieren.

Verwandtes Thema Was ist Nachhaltigkeit im Geschäft? Nachhaltigkeit im Geschäft bezieht sich auf die Strategie und Maßnahmen eines Unternehmens zur Beseitigung der negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen, die durch den Geschäftsbetrieb verursacht werden.

Verwandtes Thema Was ist die CSRD? Die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verlangt von den Unternehmen, über die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit sowie über die geschäftlichen Auswirkungen ihrer ESG-Bemühungen und -Initiativen zu berichten.