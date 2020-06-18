Die Kosten für die Verwendung von Tabellenkalkulationen zur Berechnung von ESG-Bewertungen

Jedes Jahr beginnen die Teams für Unternehmensnachhaltigkeit einen monatelangen Prozess, um ihre ESG-Daten (Environmental, Social and Governance) zu erheben und zu melden. In vielen Unternehmen erfolgt die jährliche Kohlenstoffbilanzierung und Berechnung der ESG-Bewertungen mittels Tabellenkalkulation. Daraus ergeben sich höhere Risiken und Produktivitätsverluste – insbesondere für komplexe, globale Unternehmen mit Berichterstattung nach mehreren Frameworks.

Hier sind die Risiken, die Sie eingehen, wenn Sie Tabellenkalkulationen für Berechnungen von ESG-Bewertungen verwenden, und wie Software Ihnen dabei helfen kann.