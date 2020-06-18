Die Kosten für die Verwendung von Tabellenkalkulationen zur Berechnung von ESG-Bewertungen

Jedes Jahr beginnen die Teams für Unternehmensnachhaltigkeit einen monatelangen Prozess, um ihre ESG-Daten (Environmental, Social and Governance) zu erheben und zu melden. In vielen Unternehmen erfolgt die jährliche Kohlenstoffbilanzierung und Berechnung der ESG-Bewertungen mittels Tabellenkalkulation. Daraus ergeben sich höhere Risiken und Produktivitätsverluste – insbesondere für komplexe, globale Unternehmen mit Berichterstattung nach mehreren Frameworks.
Hier sind die Risiken, die Sie eingehen, wenn Sie Tabellenkalkulationen für Berechnungen von ESG-Bewertungen verwenden, und wie Software Ihnen dabei helfen kann.
Die zur Berechnung von ESG-Bewertungen erforderlichen Metriken müssen aus verschiedenen Quellen erfasst und konsolidiert werden, beispielsweise aus Ihren Betriebskostenabrechnungen (die häufig von der Finanzabteilung verwaltet werden) oder von Zählerdatenagenten, intelligenten Zählern und proprietären Hardware- und Softwaresystemen (die häufig von Betriebs- und Technikteams verwaltet werden), wodurch der Zugriff auf diese Daten erschwert wird. Nachhaltigkeitssoftware kann die Datenerfassung direkt von Energieversorgern, von Ihren Geräten (Intervallzähler, Sensoren und Solar-PV-Anlagen) sowie von Gebäudemanagementsystemen und Gebäudeautomationssystemen automatisieren und so Zeit sparen und Silobarrieren beseitigen.
Nachdem Sie Ihre zugrunde liegenden ESG-Daten ermittelt haben, müssen Sie die Emissionsdaten manuell anhand verschiedener Emissionsfaktoren, Berichtsgrenzen und Berechnungsmethoden sowie durch Umrechnung der Metriken in verschiedene Regionen berechnen.
Nachhaltigkeitssoftware kann eine Emissionsfaktor-Engine für national anerkannte Datentabellen zu Kohlenstoffemissionsfaktoren wie den Australian National Greenhouse Accounts, DEFRA (UK) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), US EPA (Climate Leaders) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), e-GRID USA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), IEA National Electricity Factors (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), Neuseeländisches Umweltministerium (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und IPCC (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bereitstellen. Darüber hinaus kann Nachhaltigkeitsoftware Emissionsberechnungen auf der Grundlage international anerkannter Standards durchführen.
Plattformen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wie Envizi unterstützen die Berichterstattung für mehrere Länder, Währungen und Metriken, ermöglichen die Erfassung von Daten in lokalen Maßeinheiten und Währungen und bieten die Möglichkeit der Umrechnung in Standardmaßeinheiten.
Die Erstellung von Berichten in Finanzqualität für ESG-Bewertungen erfordert Überprüfbarkeit in jedem Schritt des Prozesses, von der Datenerfassung an der Quelle bis hin zur Erstellung der Berichte. Manuell erfasste Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit unvollständiger Daten aufgrund manueller Fehler. Nachhaltigkeitsoftware kann sicherstellen, dass alle erfassten Daten mit der ursprünglichen Transaktion verknüpft werden, einschließlich eines robusten Audit-Trails für alle nachträglich an diesen Daten vorgenommenen Änderungen.
Im Fall struktureller Veränderungen im Unternehmen, die eine Änderung der Inventargrenze mit sich bringen (z. B. bei Übernahmen oder Veräußerungen), müssen die Referenzemissionen neu berechnet werden. Nachhaltigkeitssoftware kann Anwendern dabei helfen, ihre Organisationshierarchie festzulegen und zu optimieren sowie Berichtsgruppen zu erstellen, um den Prozess der Neuberechnung von Ausgangswerten zu vereinfachen.
Mit Tabellenkalkulationen kann Ihr Team bei der gleichzeitigen Unterstützung mehrerer Benutzer auf Probleme stoßen. Die Versionskontrolle wird zum Problem und kann zu Datenverlust und Fehlern führen. Auch Dateien, die nicht regelmäßig in der Cloud gespeichert und gesichert werden, können zu Datenverlusten führen. Schließlich können mehrere Kopien derselben Datendateien existieren, wodurch das Risiko entsteht, dass Benutzer auf die falsche Version zugreifen.
Mit der Software für die Nachhaltigkeitsberichterstattung können alle Benutzer gleichzeitig auf ihre Daten zugreifen und diese anzeigen. Alle Änderungen werden bis zur Quelle zurückverfolgt und regelmäßig gesichert.
Die Daten müssen regelmäßig aktualisiert werden, damit Unternehmen Vergleiche zwischen den Berichtszeiträumen anstellen und die Leistung an den Zielen messen können. Mit statischen Tabellenkalkulationen ist es schwierig, Ihre Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu überwachen und zu verwalten. Eine Software für die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Zielverfolgungsfunktion ermöglicht ein kontinuierliches Leistungsmanagement.
Selbst wenn Sie Ihren ESG-Bewertungsprozess in diesem Jahr unter Kontrolle haben, wie gut ist Ihr Team darauf vorbereitet, sich an die Aktualisierungen der einzelnen ESG-Frameworks anzupassen? Der Einsatz eines spezialisierten ESG-Softwareanbieters kann den Prozess der Umsetzung neuer Anforderungen, wie beispielsweise neuer marktbasierter Berechnungsmethoden für Scope-2-Emissionen, verkürzen. Anbieter von Nachhaltigkeitssoftware werden oft vor der Öffentlichkeit über bevorstehende Änderungen der Berichtspflichten und -prozesse informiert und können daher ihr Fachwissen in ihre Software einfließen lassen.
