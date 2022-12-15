Was ist Energiemanagement?

Energiemanagement ist die proaktive und systematische Überwachung, Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs eines Unternehmens, um den Verbrauch einzuschränken und die Energiekosten zu senken.

Das Energiemanagement umfasst kleinere Maßnahmen wie die Überwachung der monatlichen Energierechnungen und die Umrüstung auf Energiesparlampen. Dies kann umfangreichere Verbesserungen bedeuten, wie z. B. eine zusätzliche Isolierung, eine reflektierende Dachabdeckung oder eine Verbesserung der HLK-Anlagen (Heizung und Kühlung), um die Energieeffizienz zu optimieren.

Das Energiemanagement umfasst auch umfangreichere Aktivitäten, wie z. B. die Erstellung von Finanzprognosen für die Inbetriebnahme von Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien und andere Verbesserungen für einen sauberen Energieverbrauch und geringere Energiekosten in den kommenden Jahren.

Ausgefeiltere Energiemanagementprogramme nutzen die Vorteile der Technologie. Software zur Versorgungsüberwachung prognostiziert beispielsweise den zukünftigen Energieverbrauch und plant Energiebudgets, was den strategischen Entscheidungsträgern eines Unternehmens dabei hilft, sicherzustellen, dass seine Energiemanagementstrategie mit seinen Zielen und seiner Finanzplanung übereinstimmt. Unternehmensmanagementsoftware nutzt das Internet der Dinge (IoT), fortschrittliche Konnektivität und Big Data, so dass ein Unternehmen die Vorteile der Energiedatenanalyse für ein besseres Gebäudemanagement nutzen kann, und hilft bei der Bewältigung des Energieverbrauchs und der Herausforderungen des Energiemanagements.
Warum Programme für Energiemanagement wichtig sind

Weltweit besteht ein großer Bedarf, Energie zu sparen, was sich auf Preise, Emissionsziele und Gesetze auswirkt, die uns alle betreffen. Energiemanagement kann nicht nur dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die zur Erderwärmung beitragen, sondern auch dabei helfen, unsere Abhängigkeit von zunehmend begrenzten fossilen Brennstoffen zu verringern.

Laut Energystar.gov (Link befindet sich außerhalb von IBM) ist der Energieverbrauch der größte Betriebsaufwand eines kommerziellen Bürogebäudes in den USA. Er macht etwa ein Drittel des normalen Betriebsbudgets eines Unternehmens und fast 20 % der jährlichen Treibhausgasemissionen des Landes aus. Laut Energy Star verschwenden Bürogebäude bis zu einem Drittel der Energie, die sie verbrauchen.

Energiemanagement ist in Europa noch wichtiger, da die Energieversorgung (Link befindet sich außerhalb von IBM) besonders anfällig für Cyberangriffe ist.Dies liegt daran, dass EU-Unternehmen im Durchschnitt 41 % weniger in Informationssicherheit investieren als amerikanische Unternehmen.Europäische Unternehmen brauchen daher mehr Initiativen, die Energiesicherheitslösungen umsetzen und ihnen dabei helfen, Daten, Zugang und Netzwerke zu schützen.

 
Wie Unternehmen von Programmen für Energiemanagement profitieren

Programme für Energiemanagement tragen nicht nur dazu bei, die globalen Probleme, die aus Kohlenstoffemissionen resultieren, zu mildern, sondern bringen auch Vorteile für Unternehmen.

Eine Energiemanagement-Software hilft, das Budget eines Unternehmens zu kontrollieren und das Risiko von Energiepreiserhöhungen zu verringern, die sich auf die Betriebsfähigkeit eines Unternehmens auswirken können. Die Überwachung der Betriebskosten und der Energieeffizienz ermöglicht es Unternehmen, effizienter zu budgetieren und einen besseren Einblick in die Gesamtbetriebskosten zu erhalten. Laut Energy Star kann eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 10 % zu einer Steigerung des Nettobetriebsergebnisses um 1,5 % führen.

Energieüberwachung und -management bringen nicht nur Kosteneinsparungen für das Unternehmen durch geringeren Verbrauch, sondern können auch die Abhängigkeit von manchmal unbeständigen Lieferketten verringern.Programme für Energiemanagement können Unternehmen auch dabei helfen, durch wettbewerbsfähige Beschaffung Kosten zu senken.
Energiemanagement und ESG

Eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundlage (ESG) hilft Unternehmen, Energie zu sparen, die Transparenz zu erhöhen und auf bessere Nachhaltigkeitsziele hinzuarbeiten.

Energiemanagementlösungen, die ein gemeinsames Dokumentationssystem nutzen, um den Energieverbrauch, die Kosten, den Zeitaufwand und die Belastung durch die Berichterstattung zu reduzieren, ermöglichen es den Kunden, die Auswirkungen von Umweltrisiken zu managen. Gleichzeitig können sie Effizienzmöglichkeiten erkennen, Nachhaltigkeitsrisiken bewerten und sich so auf strategische ESG-Ergebnisse konzentrieren.

Neben der Einsparung von Energiekosten und der Senkung der Kohlenstoffemissionen ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks auch ein Ausdruck für das Engagement des Unternehmens für die Umwelt, das ein Image von mehr Nachhaltigkeit und das Eintreten für grüne Energie fördert. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt zu einer größeren sozialen Verantwortung von Unternehmen.

Ein strategischer Ansatz bei der Beratung mit Nachhaltigkeitsexperten zu Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und Ihrem Fahrplan führt zu einem möglichst effektiven Energie- und ESG-Management. Neben anderen Vorteilen kann die Beratung bei der Dekarbonisierung und der Umstellung auf erneuerbare Energien Ihrem Unternehmen auch dabei helfen, neue und oft jüngere Mitarbeiter zu gewinnen, die die Optimierung nachhaltiger Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien schätzen und die soziale Verantwortung von Unternehmen ernst nehmen.
Intelligent Asset Management schafft Energieeffizienz für Gebäude, Lieferkette und Fertigung

Intelligent Asset Management kann Energieeffizienz für verschiedene Anwendungsfälle in der Industrie schaffen. Einige davon sind:

  • Gebäude: Das Energiemanagement in Ihren Büros, Fabriken und anderen Einrichtungen hilft auf verschiedene Weise, Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Intelligent Asset-Management nutzt Technologien wie KI, IoT und Analytik, um die Effizienz eines Gebäudes zu prüfen und zu überwachen, potenzielle Auswirkungen auf das Netz zu berechnen, Ausfälle vorherzusehen und Wartungsmaßnahmen besser zu planen. Unternehmen, die diese Technologie nutzen, können ihre Produktivität steigern und ihre Anlagen energieeffizienter machen, wodurch Emissionen reduziert, Klimarisiken gemindert und die Lebensdauer von Anlagen verlängert werden. Sie erhalten betriebliche Einblicke in saubere Energiequellen, effizientes Abfallmanagement und Dekarbonisierung.
 
  • Nachhaltige Lieferketten: Mithilfe von KI und Blockchain kann eine intelligente Lieferkettenautomatisierung dazu beitragen, die Auswirkungen aktueller Lieferkettenschwächen auf Ihr Unternehmen zu verringern. Eine widerstandsfähigere, nachhaltigere Lieferkette ermöglicht es Kunden, schnell und sicher zu handeln und Störungen zu minimieren. Die Messung von Scope-3-Emissionen – indirekte Emissionen, die nicht direkt von einem Unternehmen verursacht werden, sondern innerhalb der Lieferkette entstehen, u. a. durch Lagerhaltung, Transport und Abfallentsorgung – verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Nachhaltigkeit. Scope-3-Emissionen entziehen sich zwar der direkten Kontrolle eines Unternehmens, aber durch die Messung dieser Emissionen werden Emissionsprobleme in der Lieferkette erkannt, sodass das Unternehmen möglicherweise Veränderungen bewirken kann. Im Vergleich zu Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen) sind die Scope-3-Emissionen im Allgemeinen die höchsten Treibhausgasemissionen.
 
  • Herstellung: Produktionsanlagen verbrennen viele fossile Brennstoffe und gehören zu den größten Energieverbrauchern. Die Erstellung eines Energiemanagementprogramms zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauchs in der Fertigung umfasst das Sammeln und Analysieren von Energieeffizienzdaten (von verschiedenen Zählern, Datenbanken und mehreren Werksstandorten) und die Erstellung eines Projektmanagementplans. Eine stärker IT-gestützte Fabrikhalle, die das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und die Analytik nutzt, bedeutet bessere vorausschauende Wartung und Qualität, was zu einer intelligenteren Fertigung führt. Fallstudien zeigen, dass eine Änderung der Energieverbrauchsmuster in der verarbeitenden Industrie Managementpersonal erfordert, das sich für eine Verringerung des Energieverbrauchs einsetzt, da dies Veränderungen, Infrastrukturinvestitionen und möglicherweise Umschulungen erfordert.
Die Herausforderungen des Energiemanagements

Auch das Energiemanagement bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Einige davon sind:

  • Fehlende Datenintegrität, Analyse oder klare Benchmarks: Herkömmliche Gebäudemanagementsysteme und Zähler, die Daten durch manuelle Energieaudits sammeln, liefern keine Daten, anhand derer Sie verschwenderische Energienutzungsmuster erkennen können. Der Einsatz eines Energiemanagementsystems macht es einfacher und bequemer, auf mehr Daten zum Energieverbrauch zuzugreifen und diese zu nutzen. Ein starkes Energiemanagementsystem erstellt automatisch regelmäßige, zuverlässige und maßgeschneiderte Energieberichte.
 
  • Defekte Systeme, falsche Einstellungen und schlecht gewartetes Equipment: Zu selten durchgeführte planmäßige Kontrollen bedeuten Zeit- und Geldverschwendung. Wenn Equipment unerwartet ausfällt, müssen Sie reaktive Wartungsarbeiten durchführen, was zu Herausforderungen und unerwarteten Kosten führen kann. Im Gegensatz dazu machen intelligente Energiesysteme Sie sofort auf Equipmentausfälle und Energieverschwendung aufmerksam. Sie liefern Echtzeitinformationen zum Energieverbrauch und Sie können Energie-KPIs festlegen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen. Eine proaktive Wartungsstrategie mit routinemäßigen und vorbeugenden Wartungsplänen bedeutet, dass das Equipment regelmäßig gewartet wird und eine längere Lebensdauer hat.
 
  • Versäumnis, energetische Modernisierungen einzuplanen: Mithilfe detaillierter Energiedaten können Sie intelligente Entscheidungen über energetische Nachrüstungen oder Modernisierungsinitiativen treffen, die zu Kosteneinsparungen und einem guten ROI führen.
IBM Lösungen
IBM Maximo Application Suite

Sparen Sie Energie und reduzieren Sie den CO2-Ausstoß mit Intelligent Asset Management.

 IBM Maximo kennenlernen
IBM Turbonomic Application Resource Management™

Reduzieren Sie Energie- und CO2-Emissionen durch effiziente Rechenzentren und einen nachhaltigeren, sichereren IT-Betrieb.

 Erfahren Sie mehr über IBM Turbonomic
IBM Envizi ESG Suite

Beschleunigen Sie die Nachhaltigkeit durch die Steuerung sämtlicher ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Indikatoren (ESG) auf einer einzigen Plattform.

 IBM Envizi entdecken
IBM TRIRIGA Application Suite

Optimieren Sie Ihr Immobilien- und Facilities Management, um mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.

 Erfahren Sie mehr über IBM TRIRIGA
Nachhaltigkeitslösungen

Steigern Sie Ihre Nachhaltigkeit und die Effizienz Ihres Energiemanagements, indem Sie einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft einschlagen – mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM.

 Nachhaltigkeitslösungen entdecken
