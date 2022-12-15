Was ist Energiemanagement?

Das Energiemanagement umfasst kleinere Maßnahmen wie die Überwachung der monatlichen Energierechnungen und die Umrüstung auf Energiesparlampen. Dies kann umfangreichere Verbesserungen bedeuten, wie z. B. eine zusätzliche Isolierung, eine reflektierende Dachabdeckung oder eine Verbesserung der HLK-Anlagen (Heizung und Kühlung), um die Energieeffizienz zu optimieren.

Das Energiemanagement umfasst auch umfangreichere Aktivitäten, wie z. B. die Erstellung von Finanzprognosen für die Inbetriebnahme von Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien und andere Verbesserungen für einen sauberen Energieverbrauch und geringere Energiekosten in den kommenden Jahren.

Ausgefeiltere Energiemanagementprogramme nutzen die Vorteile der Technologie. Software zur Versorgungsüberwachung prognostiziert beispielsweise den zukünftigen Energieverbrauch und plant Energiebudgets, was den strategischen Entscheidungsträgern eines Unternehmens dabei hilft, sicherzustellen, dass seine Energiemanagementstrategie mit seinen Zielen und seiner Finanzplanung übereinstimmt. Unternehmensmanagementsoftware nutzt das Internet der Dinge (IoT), fortschrittliche Konnektivität und Big Data, so dass ein Unternehmen die Vorteile der Energiedatenanalyse für ein besseres Gebäudemanagement nutzen kann, und hilft bei der Bewältigung des Energieverbrauchs und der Herausforderungen des Energiemanagements.