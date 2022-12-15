Was ist Energiemanagement?

Energiemanagement ist die proaktive und systematische Überwachung, Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs eines Unternehmens, um den Verbrauch einzuschränken und die Energiekosten zu senken.
Das Energiemanagement umfasst kleinere Maßnahmen wie die Überwachung der monatlichen Energierechnungen und die Umrüstung auf Energiesparlampen. Dies kann umfangreichere Verbesserungen bedeuten, wie z. B. eine zusätzliche Isolierung, eine reflektierende Dachabdeckung oder eine Verbesserung der HLK-Anlagen (Heizung und Kühlung), um die Energieeffizienz zu optimieren.
Das Energiemanagement umfasst auch umfangreichere Aktivitäten, wie z. B. die Erstellung von Finanzprognosen für die Inbetriebnahme von Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien und andere Verbesserungen für einen sauberen Energieverbrauch und geringere Energiekosten in den kommenden Jahren.
Ausgefeiltere Energiemanagementprogramme nutzen die Vorteile der Technologie. Software zur Versorgungsüberwachung prognostiziert beispielsweise den zukünftigen Energieverbrauch und plant Energiebudgets, was den strategischen Entscheidungsträgern eines Unternehmens dabei hilft, sicherzustellen, dass seine Energiemanagementstrategie mit seinen Zielen und seiner Finanzplanung übereinstimmt. Unternehmensmanagementsoftware nutzt das Internet der Dinge (IoT), fortschrittliche Konnektivität und Big Data, so dass ein Unternehmen die Vorteile der Energiedatenanalyse für ein besseres Gebäudemanagement nutzen kann, und hilft bei der Bewältigung des Energieverbrauchs und der Herausforderungen des Energiemanagements.
Da ESG-Offenlegungen für einige Unternehmen bereits im Jahr 2025 beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie mit unserem Leitfaden vorbereitet sind.
Weltweit besteht ein großer Bedarf, Energie zu sparen, was sich auf Preise, Emissionsziele und Gesetze auswirkt, die uns alle betreffen. Energiemanagement kann nicht nur dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die zur Erderwärmung beitragen, sondern auch dabei helfen, unsere Abhängigkeit von zunehmend begrenzten fossilen Brennstoffen zu verringern.
Laut Energystar.gov (Link befindet sich außerhalb von IBM) ist der Energieverbrauch der größte Betriebsaufwand eines kommerziellen Bürogebäudes in den USA. Er macht etwa ein Drittel des normalen Betriebsbudgets eines Unternehmens und fast 20 % der jährlichen Treibhausgasemissionen des Landes aus. Laut Energy Star verschwenden Bürogebäude bis zu einem Drittel der Energie, die sie verbrauchen.
Energiemanagement ist in Europa noch wichtiger, da die Energieversorgung (Link befindet sich außerhalb von IBM) besonders anfällig für Cyberangriffe ist.Dies liegt daran, dass EU-Unternehmen im Durchschnitt 41 % weniger in Informationssicherheit investieren als amerikanische Unternehmen.Europäische Unternehmen brauchen daher mehr Initiativen, die Energiesicherheitslösungen umsetzen und ihnen dabei helfen, Daten, Zugang und Netzwerke zu schützen.
Programme für Energiemanagement tragen nicht nur dazu bei, die globalen Probleme, die aus Kohlenstoffemissionen resultieren, zu mildern, sondern bringen auch Vorteile für Unternehmen.
Eine Energiemanagement-Software hilft, das Budget eines Unternehmens zu kontrollieren und das Risiko von Energiepreiserhöhungen zu verringern, die sich auf die Betriebsfähigkeit eines Unternehmens auswirken können. Die Überwachung der Betriebskosten und der Energieeffizienz ermöglicht es Unternehmen, effizienter zu budgetieren und einen besseren Einblick in die Gesamtbetriebskosten zu erhalten. Laut Energy Star kann eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 10 % zu einer Steigerung des Nettobetriebsergebnisses um 1,5 % führen.
Energieüberwachung und -management bringen nicht nur Kosteneinsparungen für das Unternehmen durch geringeren Verbrauch, sondern können auch die Abhängigkeit von manchmal unbeständigen Lieferketten verringern.Programme für Energiemanagement können Unternehmen auch dabei helfen, durch wettbewerbsfähige Beschaffung Kosten zu senken.
Eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundlage (ESG) hilft Unternehmen, Energie zu sparen, die Transparenz zu erhöhen und auf bessere Nachhaltigkeitsziele hinzuarbeiten.
Energiemanagementlösungen, die ein gemeinsames Dokumentationssystem nutzen, um den Energieverbrauch, die Kosten, den Zeitaufwand und die Belastung durch die Berichterstattung zu reduzieren, ermöglichen es den Kunden, die Auswirkungen von Umweltrisiken zu managen. Gleichzeitig können sie Effizienzmöglichkeiten erkennen, Nachhaltigkeitsrisiken bewerten und sich so auf strategische ESG-Ergebnisse konzentrieren.
Neben der Einsparung von Energiekosten und der Senkung der Kohlenstoffemissionen ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks auch ein Ausdruck für das Engagement des Unternehmens für die Umwelt, das ein Image von mehr Nachhaltigkeit und das Eintreten für grüne Energie fördert. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt zu einer größeren sozialen Verantwortung von Unternehmen.
Ein strategischer Ansatz bei der Beratung mit Nachhaltigkeitsexperten zu Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und Ihrem Fahrplan führt zu einem möglichst effektiven Energie- und ESG-Management. Neben anderen Vorteilen kann die Beratung bei der Dekarbonisierung und der Umstellung auf erneuerbare Energien Ihrem Unternehmen auch dabei helfen, neue und oft jüngere Mitarbeiter zu gewinnen, die die Optimierung nachhaltiger Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien schätzen und die soziale Verantwortung von Unternehmen ernst nehmen.
Intelligent Asset Management kann Energieeffizienz für verschiedene Anwendungsfälle in der Industrie schaffen. Einige davon sind:
Auch das Energiemanagement bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Einige davon sind:
Sparen Sie Energie und reduzieren Sie den CO2-Ausstoß mit Intelligent Asset Management.
Reduzieren Sie Energie- und CO2-Emissionen durch effiziente Rechenzentren und einen nachhaltigeren, sichereren IT-Betrieb.
Beschleunigen Sie die Nachhaltigkeit durch die Steuerung sämtlicher ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Indikatoren (ESG) auf einer einzigen Plattform.
Optimieren Sie Ihr Immobilien- und Facilities Management, um mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.
Steigern Sie Ihre Nachhaltigkeit und die Effizienz Ihres Energiemanagements, indem Sie einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft einschlagen – mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM.
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Unternehmensressourcen aus mit der IBM Maximo Application Suite, indem Sie Wartungs-, Inspektions- und Zuverlässigkeitssysteme auf einer Plattform vereinen. Es handelt sich um eine integrierte cloudbasierte Lösung, die die Leistungsfähigkeit von KI, IoT und erweiterten Analysen nutzt, um die Anlagenleistung zu maximieren, den Anlagenlebenszyklus zu verlängern, die Betriebskosten zu minimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren.