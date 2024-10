Unternehmen sehen sich mit steigenden klimabedingten Risiken konfrontiert. 87 % der Führungskräfte erhöhen ihre Investitionen in Nachhaltigkeit,1 380 Milliarden US-Dollar an Katastrophenschäden2 und 90 % der Großunternehmen sind bis 2050 gefährdet3. Ein datengestützter Ansatz zur Anpassung an den Klimawandel spielt für die Sicherung des Betriebs eine wichtige Rolle.

Bewerten Sie die Auswirkungen auf den Betrieb mithilfe genauer georäumlicher und meteorologischer Daten.

Prognostizieren und planen Sie Unterbrechungen mit branchenspezifischen Analysen und Daten.

Erfüllen Sie Nachhaltigkeitsanforderungen mit Wetterinformationen in Echtzeit und fundierten Entscheidungen.