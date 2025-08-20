Was bedeutet klimaneutral?

Warum ist Klimaneutralität wichtig?

Befürworter der Klimaneutralität sagen, dass sie eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels und der Erderwärmung spielen kann, die durch den Anstieg der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre verursacht werden. Zu den Treibhausgasen, die zum Klimawandel beitragen, gehören neben Kohlendioxid auch Methan, Distickstoffmonoxid und Fluorkohlenwasserstoffe.

Diese Emissionen werden größtenteils durch menschliche Aktivitäten verursacht, insbesondere durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, und haben zu einem erheblichen Anstieg der globalen Temperaturen geführt. Der EU-Klimamonitor Copernicus meldete, dass 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird – fast 1,48 Grad Celsius wärmer als die vorindustriellen Werte.

Initiativen zur Erreichung der Klimaneutralität können dazu beitragen, das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen – die Reduzierung aller Treibhausgasemissionen auf nahezu Null, wobei die verbleibenden Emissionen aus der Atmosphäre entfernt werden. Allerdings konzentrieren sich Initiativen für Netto-Null-Emissionen in der Regel mehr auf die Reduzierung von Emissionen als auf deren Entfernung. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), eine Partnerschaft mehrerer globaler gemeinnütziger Organisationen, setzt sich für einen unternehmerischen Netto-Null-Standard ein, der von Unternehmen verlangt, direkte und indirekte Emissionen in der Wertschöpfungskette um mehr als 90 % zu reduzieren.1 Wenn ein Unternehmen oder ein Land Klimaschutzmaßnahmen ergreift, die erfolgreich zu Netto-Null-Emissionen führen, gilt es als klimaneutral.