Mikronetze sind kleine Stromnetze, die unabhängig voneinander betrieben werden, um Strom für einen begrenzten Bereich zu erzeugen, z. B. für einen Universitätscampus, einen Krankenhauskomplex, eine Militärbasis oder eine geografische Region.
Das US-Energieministerium definiert ein Mikronetz als eine Gruppe miteinander verbundener Lasten und dezentraler Energieressourcen innerhalb klar definierter elektrischer Grenzen, die in Bezug auf das Stromnetz als eine einzige steuerbare Einheit agiert.1 Mikronetze können mit traditionelleren, groß angelegten Stromnetzen, den so genannten Makronetzen, zusammenarbeiten, die von großen Kraftwerken getragen werden.
Aber weil Mikronetze in sich geschlossen sind, können sie im „Inselmodus“ betrieben werden, was bedeutet, dass sie autonom funktionieren und selbst Strom liefern. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Arten von verteilten Energieressourcen (DERs), wie Sonnenkollektoren, Windturbinen, Brennstoffzellen und Energiespeichersystemen. Ihre Stromerzeugungsressourcen können auch traditionellere Quellen wie Dieselgeneratoren und erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungssysteme (KWK) umfassen.
Wenn es um die Stromerzeugung geht, bieten Mikronetze potenzielle Lösungen für verschiedene Herausforderungen, die mit einem traditionellen Stromnetz verbunden sind. Mikronetze können:
Eine Vielzahl von Energietechnologien wird miteinander verbunden, um ein Mikronetz zu schaffen. Jedes besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten:
Das sind die Generatoren, die Strom für das Mikronetz erzeugen. Dazu können erneuerbare Quellen wie Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen und Wasserkraftanlagen sowie nicht erneuerbare Quellen wie Diesel- oder Erdgasgeneratoren gehören.
Energiespeicher wie Batterien oder Schwungräder speichern den überschüssigen Strom, der vom Mikronetz erzeugt wird. Diese gespeicherte Energie kann genutzt werden, wenn die Nachfrage die Produktion übersteigt, oder in Zeiten intermittierender Stromerzeugung (z. B. nachts bei Solarstrom).
Dazu gehört die physische Infrastruktur, die für die Verteilung des Stroms von den Quellen zu den Lasten benötigt wird, wie Stromleitungen, Transformatoren und Schalter.
Das „Gehirn“ des Mikronetzes verwaltet den Betrieb, gleicht die Stromversorgung aus, integriert erneuerbare Energiequellen, verwaltet die Energiespeicherung und hält die Stromqualität aufrecht. Außerdem kann das Mikronetz bei Bedarf vom Hauptnetz getrennt und wieder angeschlossen werden. Zu den Steuerungssystemen gehören Lastmanagementtools, die das Angebot an steigende und sinkende Stromanforderungen anpassen, sowie Messgeräte, die Stromerzeugung und -verbrauch messen und so wichtige Daten für die Verwaltung des Netzbetriebs liefern.
Dies ist der physische Punkt, an dem das Mikronetz mit dem Hauptversorgungsnetz verbunden ist. Der PCC kann das Mikronetz isolieren, damit es während eines Ausfalls des Hauptnetzes im Inselmodus betrieben werden kann.
Die Implementierung eines Mikronetzes umfasst mehrere Schritte, darunter die Machbarkeitsbewertung, das Design, die Inbetriebnahme und den Betrieb. Zu den Überlegungen gehören die Auswahl der Erzeugungsquellen, die Dimensionierung des Energiespeichersystems, die Gestaltung des Steuerungssystems und die Einhaltung von Verbindungsstandards.
Technologie spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Fortschrittliche Steuerungssysteme für Inselnetze verwenden Algorithmen, um den Betrieb verschiedener Stromquellen in Echtzeit zu optimieren. In der Zwischenzeit können digitale Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und Blockchain den Peer-to-Peer-Energiehandel innerhalb eines Mikronetzes ermöglichen.
Die Installation und der Betrieb von Inselnetzprojekten können mit Herausforderungen verbunden sein: Die hohen Investitionskosten von Mikronetztechnologien, wie z. B. fortschrittliche Steuerungssysteme und Energiespeicher, können potenzielle Anwender abschrecken. Der Anschluss eines Mikronetzes an das Hauptnetz erfordert eine sorgfältige Koordination, um Stromqualität und Sicherheit zu gewährleisten.
Der Mikronetz-Controller, eine kritische Komponente des Mikronetzsystems, muss den Betrieb verschiedener Stromquellen in Echtzeit verwalten und optimieren, was komplex sein kann. Auch regulatorische Hindernisse in Bezug auf Franchiserechte für Versorgungsunternehmen, Netzzugang und Tarife können einer Einführung im Wege stehen.
Die potenziellen Vorteile von Inselnetzen, einschließlich Flexibilität, Ausfallsicherheit und Effizienz, machen sie jedoch für viele Unternehmen und Gemeinden attraktiv, die neue Energiemanagementsysteme suchen. Tatsächlich nehmen die Investitionen in Mikronetze zu. Einem Bericht zufolge könnte der globale Markt für Mikronetze bis 2032 auf 55 Mrd. USD anwachsen.4
Ein intelligentes Netz ist ein fortschrittliches elektrisches Energiesystem, das digitale Kommunikations- und Steuerungssysteme mit der traditionellen Energieinfrastruktur integriert, um die Überwachung und Verwaltung der Energieflüsse in Echtzeit zu ermöglichen. Intelligente Netze optimieren die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, reduzieren CO2-Emissionen und erhöhen die Energieeffizienz. Außerdem bieten sie den Verbrauchern durch den Einsatz von intelligenten Zählern und Hausautomatisierungssystemen mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch und ihre Kosten.
Die Technologien, die intelligente Netze unterstützen, können auch zur Effizienzsteigerung in Inselnetzen eingesetzt werden. Ein intelligentes Mikronetz nutzt Sensoren, Automatisierungs- und Kontrollsysteme zur Optimierung der Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung. Intelligente Mikronetze sind so konzipiert, dass sie belastbar und zuverlässig sind und schnell auf Nachfrageänderungen oder Versorgungsunterbrechungen reagieren können.
Mikronetze bieten Energielösungen für Unternehmen und Gemeinden, die mehr Nachhaltigkeit anstreben. Sie können erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft nahtlos integrieren. Sie unterstützen auch die Elektrifizierung des Verkehrs (z. B. durch die Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge). Dadurch verringert sich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Eindämmung des Klimawandels beiträgt.
Durch die Stromerzeugung näher an der Verbrauchsquelle reduzieren Mikronetze Energieverluste, die typischerweise bei der Übertragung über große Entfernungen auftreten. Und sie können die Reaktion auf die Nachfrage besser steuern, indem sie die Last während der Spitzenzeiten reduzieren oder in die Nebenzeiten verlagern. Zusammengenommen führen diese Attribute zu einer effizienteren Nutzung der erzeugten Energie.
Zusätzlich zu den ökologischen Vorteilen einer erneuerbaren und effizienten Energieversorgung können Mikronetze die lokale Wirtschaft ankurbeln. Sie können Arbeitsplätze in den Bereichen Bau, Betrieb und Instandhaltung schaffen und so zum Wachstum der Gemeinden beitragen.
