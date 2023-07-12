Smart Meter revolutionieren das Energiemanagement, da sie Verbrauchern und Versorgungsunternehmen genaue Verbrauchsdaten in Echtzeit liefern.Smart Meter ermöglichen Folgendes:

Genaue Abrechnung: Einer der Hauptvorteile von Smart Metern ist die Tatsache, dass sie genaue Abrechnungsinformationen liefern. Herkömmliche analoge Zähler müssen manuell abgelesen werden, was zu Schätzfehlern und Fehlmessungen führen kann. Bei Smart Metern treten diese Ungenauigkeiten nicht auf, da sie automatisch präzise Verbrauchsdaten an das Versorgungsunternehmen übertragen, damit der Verbrauch fair und korrekt in Rechnung gestellt wird.

Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit: Bei Verbindung mit EAM- und APM-Systemen (unterstützt durch KI und Analysen) können Smart Meter den Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und Verbrauchern wertvolle Einblicke in Nutzungsmuster liefern. Mithilfe dieser Informationen lassen sich Ineffizienzen erkennen, um das Nutzungsverhalten zu ändern, den Energieverbrauch zu senken und Geld zu sparen. Darüber hinaus können Verbraucher mit der Echtzeitüberwachung den Energieverbrauch im Verhältnis zur Tageszeit verstehen, um Spitzenlastzeiten zu vermeiden und weitere Energieeinsparungen zu erzielen.

Energieeffizienter: Mit Smart Metern können Verbraucher fundierte Entscheidungen über das Einsparen von Energie und ihren Verbrauch treffen. Diese Sensibilisierung kann zu Verhaltensänderungen führen, wie das Ausschalten des Lichts, wenn es nicht benötigt wird, und die Investition in energieeffiziente Geräte, was letztendlich den Energieverbrauch und den Rechnungsbetrag senkt.



Schnellerer, einfacherer Service: Mit Smart Metern können Versorgungsunternehmen Fehler schneller erkennen und beheben, da Probleme mit dem Zähler bzw. der Energieversorgung per Fernzugriff ermittel- und diagnostizierbar sind. Dies beschleunigt die Reaktion und bedeutet weniger Umstände für die Verbraucher, da zur Problembehebung häufig kein Techniker vor Ort erscheinen muss.

Integration in Smart-Home-Technologie: Smart Meter können in verschiedene Smart-Home-Technologien integriert werden, um den Energieverbrauch zu automatisieren und zu optimieren. Intelligente Thermostate können beispielsweise so programmiert werden, dass sie die Heiz- und Kühleinstellungen basierend auf Echtzeit-Energiepreisinformationen anpassen. Das Haus behält also eine angenehme Temperatur bei und gleichzeitig werden die Energiekosten minimiert.

Unterstützung erneuerbarer Energien: Smart Meter erleichtern die Anbindung erneuerbarer Energiequellen an das Netz, da sie Echtzeitdaten zu Energieproduktion und -verbrauch liefern. Mit diesen Informationen kann das schwankende Angebot aus erneuerbaren Quellen besser bewältigt werden, um ein stabileres, zuverlässigeres Energieverteilungssystem zu gewährleisten.

Weniger Auswirkungen auf die Umwelt: Kunden nutzen Smart Meter, um ihren Gas-, Wasser- und Strombedarf zu beobachten und zu senken – und wenn der Strombedarf sinkt, müssen weniger neue Kraftwerke gebaut werden und wir sind weniger von älteren, kostenintensiveren Kraftwerken abhängig. Der Übergang zu moderneren intelligenten Kraftwerken wird letztendlich die Treibhausgas- und anderen Luftemissionen verringern und die negativen Folgen der Energieerzeugung für die Umwelt minimieren.