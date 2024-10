Die moderne Windturbine wurde 1940 gebaut und die Technologie hat sich seitdem stetig und erheblich weiterentwickelt. Heutige Windkraftanlagen variieren von kleinen Anlagen (für Einfamilienhäuser oder Unternehmen) bis hin zu Anlagen im Versorgungsmaßstab (Offshore-Windparks). Windenergie ist eine kostengünstige Möglichkeit, saubere, nachhaltige Energie in die Stromversorgung zu integrieren. Und was die Auswirkungen auf die Tierwelt betrifft, so schneiden Windkraftprojekte schlechter ab als jede andere Energiequelle.

Obwohl sie für die allgemeine Stromerzeugung genutzt wird, wird die lokale Windkraft auch weiterhin zum Mahlen von Getreide und zum Pumpen von Wasser verwendet. Windenergie kann auch Energie für Ladestationen für Elektrofahrzeuge liefern.

Im September 2022 kündigte das Weiße Haus (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) eine Initiative zur Ausweitung der Offshore-Windenergieproduktion in den USA bis 2035 an, bei der schwimmende Großturbinen zum Einsatz kommen sollen, die in tieferem Wasser aufgestellt werden können. Dadurch kann die Produktionskapazität mehr als verdoppelt werden.