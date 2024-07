Was ist Facility Management?

in der CEO-Studie des IBM Institute for Business Value (2021) betonen 56 % der CEOs die Notwendigkeit, operative Agilität und Flexibilität in den nächsten zwei bis drei Jahren „aggressiv anzustreben“. Eine Folge davon ist, dass, da aktuell viele Unternehmen in ihre Büros zurückkehren, der Arbeitsplatz idealerweise zu einem Ort wird, an dem die Mitarbeiter zusammenkommen und zusammenarbeiten möchten – und sicher miteinander verbunden sein wollen. Und schon sind wir mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine Strategie für die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu formulieren. Erfahren Sie hierzu mehr in den folgenden Blogs.

Der Trend geht ganz klar zu hybriden Arbeitsplätzen. Der neue Arbeitsplatz in der Welt nach der Pandemie muss noch mehr Anforderungen erfüllen als zuvor. Schaffen wir Produktivität, indem wir weiterhin in physischer Nähe zueinander arbeiten oder indem wir Mitarbeitern die Pendelzeiten ersparen? Werfen Sie einen Blick auf die Vorteile und Herausforderungen beim Aufbau eines Modells für einen hybriden Arbeitsplatz.



Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein besseres Arbeitserlebnis. Der Begriff „Großartiger Arbeitsplatz“ wird durch COVID-19, Mitarbeitererwartungen und Technologie neu definiert. Diese Erfahrung kann jedoch immer noch den Unterschied zwischen engagierten, produktiven Mitarbeitern und einem Unternehmen ausmachen, das mit Fluktuation und anderen Störungen der betrieblichen Abläufe konfrontiert ist. Sehen Sie, wie Sie diese neue Erfahrung schaffen können.