Was ist ein Arbeitsauftrag?

Arbeitsaufträge sind die treibende Kraft hinter der Wartungsstrategie eines jeden Unternehmens. Wenn eine Führungskraft eine Wartungsanforderung einreicht, erstellt die zuständige Einheit ein formelles Dokument (in Papierform und/oder digital), das alle Details der Wartungsaufgaben enthält und einen Prozess für die Ausführung der Aufgaben beschreibt. Dieses Dokument wird als Arbeitsauftrag bezeichnet. Arbeitsaufträge können auch Informationen zu folgenden Punkten enthalten:

Das Unternehmen, das den Auftrag bearbeitet

Der Standort des Jobs



Alle Anforderungen in Bezug auf Fähigkeiten, Werkzeuge und/oder Material

Die autorisierende Partei

Der mit der Aufgabe betraute Techniker oder Serviceanbieter

Geschätzte Kosten für die Fertigstellung

Kostenschätzung für Material und Arbeit

Erwartetes Fertigstellungsdatum

Tatsächliches Fertigstellungsdatum

Prioritätsstufe

Der Hauptzweck eines Arbeitsauftrags besteht darin, alle Parteien innerhalb des Wartungsbetriebs über den Arbeitsprozess auf dem Laufenden zu halten. Effektiv eingesetzt, helfen Arbeitsaufträge einem Unternehmen bei der effizienten Organisation, Kommunikation und Verfolgung von Wartungsarbeiten innerhalb einer Abteilung oder eines Unternehmens.

